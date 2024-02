Rozvodová právnička známych osobností: Toto je najčastejší dôvod, prečo vzťahy končia rozvodom

Hovorí, že pojmy ako skrachované či neúspešné manželstvo by sme mali vyhodiť z našich slovníkov. „Nie je to žiadne zlyhanie, je to manželstvo, ktoré si prešlo svoju cestu,“ povedala pre People známa rozvodová právnička Laura Wasserová, ktorá riešila rozvod Kim Kardashian, Britney Spears či Ariany Grande. „Ľudia zažívajú počas rozvodu rovnaký strach a zármutok bez ohľadu na to, či sú celebritou, alebo nie,“ vysvetlila právnička, ktorá pre CNBC uviedla ten najčastejší dôvod, prečo sa ľudia rozvádzajú.

Problém číslo jedna

Podľa nej nezáleží na tom, či ide o celebritný alebo neznámy pár - väčšina manželstiev podľa nej končí pre to isté. „Dôvod, prečo sa ľudia rozvedú, je ten, že nekomunikujú. Tento problém sa môže prejaviť v nevere alebo v nezdravých návykoch ako pitie, ale príčinou problému je neschopnosť komunikovať,“ vysvetlila Wasserová.

Podľa nej by si mali páry pred svadbou uvedomiť, či už spolu prežili aj zlé obdobia a ako ich zvládli. „Keď sa veci vyvíjajú dobre, netrénujete komunikačné nástroje a potom, keď sa veci nedaria a vy neviete komunikovať, nemáte schopnosť vyriešiť to,“ povedala.

Pred svadbou by si podľa nej ľudia mali odpovedať na dôležité otázky, ktoré rozhodne nie sú zábavné, ale ušetria peniaze, ak sa nakoniec dvojica rozvedie len preto, že spolu nevedela komunikovať.

Položiť si dôležité otázky

Dvojica by pred svadbou mala prebrať, ako to vidia napríklad v otázke detí, peňazí, viery, bývania, staroby či vzťahoch s rodičmi.

„Potreby ľudí sa môžu zmeniť aj počas manželstva, v takom prípade je dobrá komunikácia kľúčová. Ak váš partner nevie, ako sa cítite, nebude môcť napĺňať vaše potreby a budete nešťastní. Vďaka náročným rozhovorom pred začiatkom manželstva môžete kultivovať zdravé komunikačné návyky, ktoré poslúžia vám a vášmu partnerovi,“ uzavrela.