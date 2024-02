Pediatrička, ktorú volali cigánska kráľovná: Dnes už viac ľudia zomierajú od strachu ako od choroby

V kresťanských kruhoch sa hovorí o láske, no niekedy to podľa nej v našich životoch nevidno.

„Máme síce skvelých lekárov, ale sú tlačení k administratíve a ľudia pritom potrebujú to, čo tie malé deti - kontakt s druhým, aby ho aspoň niekto vypočul.“ To sú slová 91-ročnej lekárky Oľgy Čechovej, ktorá bola celý život pediatričkou a hoci je už na dôchodku, ešte aj dnes chodí za chorými do nemocnice aj domov. „Začínala som na pediatri a končím na geriatri,“ smeje sa lekárka, ktorá napriek všetkému, čo sa vo svete deje, verí v dobro. Jej odkaz je silný.

Manžela spoznala pri darovaní krvi

Pani Oľga vyrastala v skromnej rodine na Orave a za strednou školou išla do Martina. Ako spomínala pre MY Žilina, to, že bude detskou lekárkou, tušila už na gymnáziu, kedy bývala u svojej staršej sestry Jelky, ktorá mala v tom čase už tri deti. Pani Oľga sa do detí zamilovala a keď ju triedna učiteľka povzbudila, aby vyskúšala medicínu, rozhodla sa, že bude pediatričkou.

„Študovala som v Bratislave na Univerzite J. A. Komenského. Vtedy dostávali absolventi tzv. umiestenky a ja som dostala miesto v Poprade na detskom oddelení,“ spomínala pani Oľga, ktorá v Poprade spoznala svojho budúceho manžela Jána. Prvýkrát sa stretli na transfúznej stanici, kde chodili obaja darovať krv.

„Bol veľký turista, rád chodil do Tatier a raz nás pozval na výstup na Slavkovský štít. Magda, tá primárka, išla s nami a ja som si zavolala druhého kolegu. - Na tom Slavkovskom štíte, to bolo také zaiskrenie. Obojstranne,“ spomínala pediatrička, ktorá začínala svoju kariéru v Poprade, kde žili s rodinou tri roky. Ako mladá lekárka začala chodiť do rómskych osád, kde nikdy nerobila žiadne rozdiely.

Sme rôzni, aj bieli, aj tmaví

„Ja som nerobila žiaden rozdiel medzi tými deťmi, mala som ich rovnako rada. Čo som sa ja od nich naučila a čo mi dali, je ich rodinná spolupatričnosť. Je to jedna veľká hodnota, ktorá nám chýba. Je pravda, že žili v horších podmienkach, ale ja som vždy vravela, že dostali lepšiu genetickú výbavu,“ hovorila pre MY Žilina pediatrička, ktorá si dodnes pamätá, že keď mali na oddelení rómske dieťa, pod oknom bolo najmenej 10 rodinných príslušníkov, ktorí dávali pozor.

Keď chodila do rómskych osád, videla, že Rómovia sú jej veľmi vďační, pretože im nedala pocit, že sú niečo menej a neznižovala ich dôstojnosť. Rada spomína na moment, keď prišla k jednej rodine a pani domu jej začala robiť kávu.

