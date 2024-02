Chodil s Penny, no teraz si zobral inú. Seriálový Leonard sa tajne oženil a teší sa z dcérky

Prežíva čarovné obdobie, no chcel si to chvíľu nechať len pre seba. Hviezda obľúbeného seriálu Téória veľkého tresku, herec Johnny Galecki, teraz v najnovšom rozhovore prezradil, že sa tajne oženil a stal sa druhýkrát otcom. Seriálový Leonard to potvrdil nečakane pre časopis Architectural Digest, ktorý zverejnil fotografie manželov aj ich domu mimo Hollywoodu.

Hollywood nebol preňho

Johnny Galecki sa narodil v Belgicku, no vyrastal v americkom Illinois a úspech našiel v Los Angeles. Preslávil sa najmä úlohou Leonarda v komediálnom seriáli Teória veľkého tresku, ktorý natáčali od roku 2007 do roku 2019 a vďaka seriálu sa stal jedným z najlepšie platených seriálových hercov. Ako ale priznal pre Architectural Digest, život v Hollywoode nebol vôbec preňho.

„Nikdy som sa tam necítil doma. Skúsil som to. Hovorím to so smútkom, nie so snobstvom. Tridsať rokov je veľmi dlhá doba na život v meste, v ktorom sa nie všetci cítime dobre,“ povedal otvorene seriálový Leonard, ktorý si v roku 2018 splnil sen a odišiel z Hollywoodu do Nashvillu.

Penny je súčasť jeho života

Johnny Galecki počas natáčania kultového seriálu tvoril pár s herečkou Kaley Cuoco, seriálovou Penny, a hoci sa rozišli, dodnes sú dobrými priateľmi. „Dnes sme si bližší ako kedykoľvek predtým,“ spomínala pre Vanity Fair Kaley a Johnny ju doplnil: „Sme stále dobrými priateľmi. Kaley nie je len moja expriateľka, je súčasťou môjho života.“

Herec nakoniec tvoril pár s modelkou Alainou Meyerovou, s ktorou vychovávali syna Averyho. Po dvoch rokoch vzťahu sa ale rozišli a modelka priznala, že prežila najdrsnejší rok svojho života.

