Ľudia vyzbierali 150 miliónov. Dvojročnému Martinkovi sa začal nový život, liek dostal priamo do hlavičky

„Ďakujeme za zázrak v priamom prenose,“ dojímal sa v septembri minulého roka otecko dvojročného Martínka, ktorého vďaka zbierke na nákladnú špecializovanú liečbu spoznala široká verejnosť. Vďaka dobrým ľudom sa za pár dní totiž podarilo nemožné a na transparentnom účte pristálo viac ako 150 miliónov českých korún, ktoré pre malého bojovníka znamenali šancu na život. Rodina po dlhých mesiacoch čakania prichádza s dobrou správou.

„Len vďaka vašej láske, štedrosti a pomoci tu teraz môžeme písať tieto riadky a cítiť v srdci namiesto zúfalstva a beznádeje len lásku, pokoru a hlbokú vďačnosť," poďakoval otecko Tomáš Zatloukal dobrým ľuďom po prílete na francúzsku kliniku prostredníctvom portálu Donio, na ktorom finančná zbierka prebiehala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1085766469481288&set=pcb.1085766716147930

Nová kapitola

Hoci na deň D rodina čakala dlhé mesiace, dočkali sa a 31. januára si začal Martínek písať novú životnú kapitolu. „Náš malý anjelik sa už dnes, teda vo štvrtok ráno, prebudil nielen do krásneho dňa, ale predovšetkým veríme, že do prvého dňa svojho nového života," uviedol otecko s tým, že celý zákrok trval skoro 10 hodín.

„ Zákrok spočíval v aplikácii lieku Upstaza do Martínkovej hlavičky, zjednodušene povedané bol vpravený injekčne na štyroch miestach. Po zákroku Martínek zostal nejaký čas na pooperačnej izbe, a potom bol sanitkou prevezený do inej, 5 minút vzdialenej nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti pre malé deti, kde by mal stráviť najmenej 24 hodín na pozorovanie," píše sa na portáli Donio.

Ani jazvička

