Sídliskom sa ozývalo volanie o pomoc, no slablo. Seniorka zo Žiliny sa zázraku dočkala v poslednej chvíli

Strácala vedomie, no z posledných síl sa snažila privolať pomoc. Hoci jej krik každou minútou slabol, seniorka nestrácala nádej, že jej osud susedom nebude ľahostajný. Pomoc sa napokon vo dverách zjavila v poslednej chvíli.

Naliehavý krik, ktorý sa rozliehal žilinským sídliskom, nebol ľuďom ľahostajný, preto urýchlene zalarmovali políciu. „Po príchode k bytovému domu hliadka počula ženský hlas volajúci o pomoc. Policajti neváhali ani minútu a vošli do bytového domu. Za dverami bytu počuli volanie o pomoc a začali búchať na dvere,“ opísali dramatické momenty.

„Hlas postupne slabol, vznikla dôvodná obava o život a zdravie a tak policajti využili oprávnenie otvoriť byt,“ spresnili policajti a dodali, že po vstupe do bytu si na balkóne všimli seniorku, ktorá upadala do bezvedomia.

Bez zaváhania ju uložili do stabilizovanej polohy, poskytli jej prvú pomoc a až do príchodu záchranárov so ženou komunikovali. Tí ženu následne previezli do nemocnice. „Vďaka rýchlej reakcii policajtov z pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline sa podarilo pomôcť a zachrániť život,“ pochválili kolegov na sociálnej sieti. Všetko napokon dobre dopadlo.