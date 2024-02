Neverí, že vzťah musí vydržať do konca života. Klára Issová nikdy nehrala niečo tak emocionálne náročné

Doktorka Eva je úspešnou ženou, má dobrú prácu, kolegov a pacientov, ktorí si ju vážia. S milujúcim manželom Jakubom a synom Tomim žijú ako šťastná rodina a zdá sa, že idylku nemôže nič narušiť. Nič ale nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá a nevinná stopa Evu naštartuje k pátraniu, ktoré odhalí temné tajomstvo jej manžela. Nový markizácky seriál Zrada sa už po prvej časti stal hitom a s ním aj herec Milan Ondrík a česká herečka Klára Issová, ktorá hrá náročnú postavu doktorky Evy.

Sama Klára Issová prekonala bolestivé rozchody a hovorí, že sa zbavila predstavy, že vzťah má vydržať na celý život. Obľúbená herečka prezradila, že rovnako ako doktorka Eva, aj ona sa vždy snažila, aby všetky vzťahy vydržali.

Vie klamať telom

Odjakživa je výraznou postavou a mnohí si myslia, že s jej vystrašeným pohľadom je krehkou a plachou ženou. Opak je však pravdou a na škatuľku krehkej dámy je priam alergická. „Nie som éterická víla, ako si každý myslí. Mám aj prudkú povahu,“ povedala pre magazín Vlasta herečka, ktorá priznala, že dokáže nechcene klamať telom. Nie je podľa jej slov len „krehkou ženou s laními očami“, ale vie veľmi dobre aj o svojich démonoch.

„Predtým som sa za svoje negatívne vlastnosti veľmi hanbila a odsudzovala ich, teraz k nim pristupujem ako k svojej súčasti. A ako sa človek mení, stretávajú ho aj iné role,“ prezradila pre iDNES.cz. Komplikovanou postavou je podľa nej aj doktorka Eva zo seriálu Zrada.

Vo vzťahu len slúžila

„Eva Poláková je oddaná rodine, má rada svoju prácu a podporuje manžela. Má veľa pozitívnych aspektov, ktoré ak sa vybalansujú, fungujú dobre. Ale nesmie to prerásť do de­štruktívneho stavu. Eva má za sebou aj rodinnú tragédiu, je sirota, preto tak lipne na svojej rodine a jej rozpad odmieta. Bola to pre mňa veľká téma,“ vysvetlila v rozhovore pre Nový Čas pre ženy Klára Issová s tým, že podobne ako Eva, aj ona sa vždy veľmi usilovala, aby vzťahy vydržali.

