Mama bola zdravotná sestra a on sa veľmi bál jej injekcií. Z chlapca z okresného mesta vyrástol známy raper

Spoznávate chlapca so zaťatými päsťami?

Jeho detstvo v okresnom meste bolo celkom obyčajné. Často s priateľmi hrával futbal, hokej a býval na kraji mesta, takže neraz zablúdil aj na blízke pole či do tamojšieho lesa. Jeho otec bol strojár, mama celý život pracovala ako detská zdravotná sestra a ako s úsmevom hovorí, injekcie vraj pichala tým najbrutálnejším spôsobom. Vždy, keď sa rodák zo Zlatých Moraviec dostal do nemocnice a bolo mu treba niečo pichnúť, poprosil o to radšej jej kolegyňu.

Tento mladík mal jeden talent, ktorý ho v živote posunul dopredu. Vedel pracovať so slovami, vedel rýmovať a vedel rapovať. Šťastie našiel v pracovnom, ale aj v osobnom živote po boku známej slovenskej výtvarníčky.

Spoznávate chlapca z "Calex City"?

