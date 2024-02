Miluje zážitky, tak mu jeden venovala. Filip Tůma dostal od Nely Pociskovej krásny narodeninový darček

Na narodeniny mu pripravila krásny darček. Nela Pocisková si povedala, že zážitkov nie je nikdy dosť a rozhodla sa, že svojho milovaného partnera Filipa Tůmu vezme na romantický výlet. Na sociálnej sieti sa potom pochválila zábermi z krásnej spoločnej dovolenky, kam sa zaľúbenci vybrali bez detí.

Láska bez papiera

Nela s Filipom tvoria už roky šťastný pár a sú dôkazom toho, že spokojný vzťah môže fungovať aj v šoubiznise. Keď po vzťahu s choreografom Jánom Ďurovčíkom vstúpil do Nelinho života usmievavý a veselý Filip, bolo to nečakané. Zblížili sa počas nakrúcania obľúbeného seriálu Búrlivé víno, keď sa stretávali na pľaci.

Po tom, ako mu tam padla do oka, začal jej písať a pozývať ju von. „Chcel, aby som išla s ním von so psom. A tak sme začali spolu chodiť na prechádzky s jeho štvornohým kamarátom, on mi tam hovoril o golfe a ukazoval mi všelijaké výsledky golfu, niečo, čo ma absolútne nebavilo,“ prezradila Nela so smiechom v relácii 2 na 1. Dnes sú spolu už desať rokov a niektorí ich vzťah nazývajú láskou bez papiera. Jediné, čo im chýba, je totiž svadba.

Romantický darček

A hoci si stále nepovedali svoje áno, nažívajú si v harmonickom vzťahu, vychovávajú dve deti a keď im to práca dovolí, život si vedia vychutnávať plnými dúškami. Dôkazom toho je aj ich nedávny romantický výlet do talianskeho Milána, kam Filipa na jeho 46. narodeniny pozvala jeho milovaná partnerka. „Tento chlap je o rok starší a ja milujem zážitky, a tak som mu jeden venovala... Dúfam, že sa bude tešiť aspoň tak ako ja,“ napísala k daru Nela.

