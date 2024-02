Trinásť detí žilo roky v dome hrôzy. Zachránila ich až odvážna sestra, ktorá utiekla a zalarmovala políciu

David a Louise Turpinovci izolovali svoje deti od sveta a roky ich držali zamknuté v ich dome. Trinásť detí vyrastalo v takom kontrolovanom a násilnom prostredí, že keď média zistili, čo si museli vytrpieť, nazvali ich príbytok domom hrôzy. Keď sa deti dostali na slobodu, niektoré ani len netušili, čo je to polícia alebo lieky. Napriek tomu to bolo práve jedno z detí, ktoré po rokoch bitia, hladovania a väznenia dokázalo utiecť z domu a zachrániť svojich 12 súrodencov.

Utečieš so mnou?

David Turpin spoznal svoju manželku na strednej škole, aj keď bol od nej o osem rokov starší. Louisina mama o vzťahu so starším mužom vedela, no pred svojím manželom, pastorom, všetko tajila. Louisin vzťah s Davidom praskol vtedy, keď ju uniesol zo strednej školy až do Texasu.

Keď sa to dozvedeli jej rodičia, vymenili si role. „Moja mama, ktorá im dovolila randiť, bola zrazu tá, ktorá ju volala domov. A otec bol ten, ktorý povedal, že ak sa Louise rozhodla odísť, nech si žije svoj život,“ povedala Louisina sestra Teresa. V deň, keď prišiel a vyzdvihol ju zo školy, jej povedal: „Ak som mnou utečieš a vydáš sa za mňa, dám ti všetko, čo si kedy chcela!“ Louise si Davida vzala ešte v ten deň a spoločne utiekli do Texasu. V tom čase mala len 16 rokov a on 24.

Nasledovali boží plán

Louisina sestra veľmi dobre chápala, prečo chcela utiecť z domu. Teresa po rokoch priznala, že obe dcéry ich matka Phyllis predávala bohatým mužom, ktorí ich znásilňovali. „Vsunul mi peniaze do ruky, keď ma obťažoval. Stále cítim jeho dych na mojom krku, keď zašepkal ‚buď ticho‘,“ spomínala Teresa na traumatické detstvo. Spolu s Louise matku prosili, aby ich k mužom nebrala, ale ona jednoducho odpovedala: „Musím vás obliecť a nakŕmiť.“ Teresa vedela, že matka svojimi rozhodnutiami zničila život jej aj sestre, no netušila, že Louise bude raz rovnakou tyrankou.

Keď sa Louise vydala za Davida, obaja začali byť fanatickými veriacimi. Verili, že Boh ich povolal k tomu, aby mali veľa detí. Medzi rokmi 1988 až 2015 splodili desať dcér a troch synov. Spočiatku žili v peknej štvrti, otec pracoval ako elektroinžinier a darilo sa im. Ich nový dom ale začal chátrať, deti žili medzi plesňou, špinou a odpadkami a matka, ktorú všetci zbožňovali, začala mať nekontrolovateľné zmeny nálad.

Odvolávanie sa na Bibliu

Deti chodili do školy špinavé a smradľavé a keď sa na nich začali sťažovať učitelia a spolužiaci, Turpinovci sa rozhodli pre radikálne riešenie. V roku 1999 sa presťahovali do izolovaného domu a ako Louise rodila čoraz viac detí, ich zanedbávanie sa zmenilo na týranie a zneužívanie. Krutí rodičia na vysvetlenie svojho správania používali časti Biblie. „Radi poukazovali na veci v Deuteronómiu a hovorili, že majú právo nám to urobiť, že mali právo nás dokonca zabiť, ak by sme neposlúchli,“ povedala neskôr ich dcéra Jennifer.

