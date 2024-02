Netrápia sa a nebojujú so starnutím. Toto je päť známych mužov, ktorí sa za svoje šediny nehanbia

Šediny trápia aj celebrity, ako mužov, tak aj ženy. Niektorí z nich ich veľmi dobre maskujú, aj keď odhaliť ich vedia kvalitné objektívy paparazzi fotografov, ktorým často neunikne ani prvý šedivý vlas. Iní si však vlasy prestali farbiť a dokonca sú na svoje strieborné hrivy pyšní. Ktorí známi muži nosia svoje sivé kadere s hrdosťou?

5. George Clooney

Asi nikoho neprekvapí, že v našom zozname nesmie chýbať táto hollywoodska legenda. Hviezda filmov Dannnyho jedenástka či Traja králi má šedivé vlasy už nejaký ten piatok a vôbec ich neskrýva, práve naopak. Keď začal šedivieť, namiesto toho, aby to zakrýval farbou, rozhodol sa pre svoj nový odtieň vlasov. „Musíte sa vyrovnať so starnutím a nepokúšať sa s tým bojovať,“ povedal George Clooney pre BBC Radio 4. „Nemôžete sa snažiť vyzerať mladšie. Len sa musíte snažiť vyzerať čo najlepšie vo vašom veku a netrápiť sa tým,“ dodal slávny herec.

4. Matt Damon

Ďalším zo strieborných lišiakov je Clooneyho kolega zo slávnej zlodejskej trilógie Matt Damon, ktorý sa s „novým“ účesom po prvýkrát ukázal nedávno na odovzdávaní Zlatých glóbusov. Pre kariéru v Hollywoode si ich musel totiž roky farbiť. Teraz porušil pravidlo a na odovzdávanie cien prišiel s prirodzene šedivými vlasmi, za ktoré si vyslúžil na sociálnych sieťach obrovskú vlnu chvály. „Mám rád svoje šediny, som na ne hrdý. Rád za ne viním svoje dcéry,“ zasmial sa v rozhovore pre magazín People.

3. Janek Ledecký

Aj český spevák a gitarista Janek Ledecký podľahol pribúdajúcim rokom a zmieril sa so starnutím - a odhalil už takmer biele vlasy nad ušami. Pre jeho fanúšičky to ale zrejme problém nebude a na charizme ešte viac získal, keďže šediny sú v jeho veku asi jediným „problémom“ dokazujúcim starnutie. Umelec sa totiž aj po 60-tke môže pochváliť vypracovaným telom, za ktoré vďačí najmä športu. So šedinami sa rozlúčili pred desiatimi rokmi. „V poslednom čase ma to už hrozne štvalo," priznal vtedy pre portál Super.cz.

