Zvyšky nevyhadzujte, zídu sa. Silný domáci vývar podľa Romana Paulusa dodá správnu chuť aj omáčkam

So šúpaním zeleniny sa podľa michelinského kuchára nemusíte trápiť.

Vraví sa, že je liekom na chrípku aj na opicu, zahreje a dodá veľa energie. História obyčajného vývaru siaha až do starovekej Číny. Slová o tom, že sa takmer vyrovná kúzelnému elixíru, sú síce prehnané, no prinášajú so sebou aj kúsok pravdy. A ak si chcete pochutiť a pomôcť zdraviu, s vlastnou verziou hovädzieho vývaru prichádza aj Roman Paulus.

Pomáha so zápalom

Hovädzí vývar môže znižovať zápal v tele a jeho konzumácia za horúca pomáha uvoľňovať horné dýchacie cesty a zbavuje hlienov. „Vývar môžete použiť aj ako základ omáčok. Či už robíte sviečkovú, roštenku na víne alebo jednoduché bolonské špagety, kvalitný domáci vývar im dodá tú správnu chuť,“ vraví michelinský šéfkuchár Roman Paulus. Ten prišiel so svojím receptom na hovädziu verziu tohto pokrmu.

Hovädzí vývar podľa šéfkuchára. Foto: Instagram/romanpaulus.chef

Kuchárom radí, aby si zvyšok vývaru, ktorý sa hneď nezje, uchovali a zamrazili. V prípade potreby ho tak neskôr budú mať ihneď k dispozícii. Zeleninu podľa neho stačí šúpať až po uvarení. „Ide to ľahko, ušetrí sa plno času a hlavne sa vám do vývaru vyvaria všetky cenné látky,“ odporúča Paulus.

Hovädzí vývar podľa Romana Paulusa:

Recept nájdete na ďalšej strane: