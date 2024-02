Vybrala mená, no deti mať nechce. Hviezda seriálu Nemocnica sa rozhodla prehovoriť o najcitlivejšej téme

K deťom má veľmi dobrý vzťah a aj oni milujú ju, no po vlastných netúži.

Má 31 a mnohí hovoria, že je v ideálnom veku na založenie rodiny. Obľúbená herečka Eva Mores, ktorú diváci poznajú ako Denisu Antalovú z jojkárskeho seriálu Nemocnica, sa rozhodla vyjsť s kožou na trh a fanúšikom na otázku o deťoch predsa len odpovedala. Hoci má vybraté mená, deti vôbec nechce. „Láska, ktorá by ma mala natoľko presahovať, ma desí," prekvapila na sociálnych sieťach herečka.

Niektoré druhy vzťahov nechce zažiť

„Deti milujem. Nadovšetko. A oni to asi zo mňa cítia, lebo ma milujú tiež. Celý život, všetky deti. Je to o mne známe, že som magnet na deti, vždy som bola, už odkedy som ja sama bola dieťa, ma všetky menšie deti zbožňovali," napísala v príbehu na Instagrame Eva po tom, ako sa jej v správach začali kopiť otázky, či by chcela mať dieťa.

Aj keď v seriálovom hite vystupuje ako ukážková mama, vlastné deti neplánuje. „Myslím si, že by som bola skvelá mama. Nie preto, že mi to všetci hovoria. Myslím si to o sebe sama za seba. Napriek tomu vlastne detičky nechcem,“ prekvapila herečka svojou otvorenosťou, ktorou mnohých prekvapila.

„Z dôvodu, ktorý sa asi nestretne s pochopením, ale nebudem si vymýšľať žiadny iný len preto, aby som vám bola sympatická. Nechcem deti, pretože ma detí tá predstava, že by som mala mať v živote niekoho, koho by som až tak milovala," priznala pred fanúšikmi herečka, ktorá sa netají tým, že niektoré veci cíti až tak hlboko, že niektoré druhy vzťahov radšej zažiť nechce.

Mená pre deti, ktoré nechce

Článok pokračuje na ďalšej strane: