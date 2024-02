Bojujem, snažím sa nebyť s hlavou v záchodovej mise. Bývalá superstaristka prehovorila o boji s bulímiou

Stačilo niekoľko komentárov pod videom, kde jej ľudia písali, že vyzerá ako Fiona a všetko sa tým spustilo. Česká speváčka Tereza Mašková sa ako 14-ročná dostala do semifinále súťaže Česko Slovensko má talent a v roku 2018 sa stala víťazkou Česko Slovenskej SuperStar. Žiaden úspech jej však nezaručil šťastie - priznala, že od svojich 14 rokov bojuje s bulímiou, ktorá začala práve s komentármi „fanúšikov“ na jej vzhľad. Pre všetkých má teraz silné svedectvo, že boj s poruchou príjmu potravy nie je jednoduchý, no zároveň nie je nemožný.

Všetko spustili komentáre

Mala 14 rokov, bola plachým dievčaťom, no nabrala odvahu a prihlásila sa do súťaže Česko Slovensko má talent. Ako priznala pre český web Deník, nikdy nečakala, že okrem jej spevu budú ľudia na internete písať nenávistné komentáre a urážať jej vzhľad, hoci bola len dieťaťom.

„Čítala som o sebe, že som tučná, hnusná, že vyzerám ako Shrek a Fiona a tak ďalej. Hrozne ma to zasiahlo. Presne to bol môj spúšťač bulímie. Čoraz viac som tejto chorobe podliehala. Kým si človek neuvedomí, že má problém, nikto mu nepomôže. Keď mi ľudia začali hovoriť, že som schudla a som kosť a koža, páčilo sa mi to a ešte som ‚pridávala‘,“ hovorila. Bulímiou trpela tri roky vkuse, čokoľvek zjedla, okamžite išlo vonku. Myslela si totiž, že je to najrýchlejší spôsob, ako schudnúť, milovala pocit hladu a verila, že keď bude chudá, bude šťastná, no nič také sa nedialo.

Ochorenie mysle, tela aj duše

Ako uviedla organizácia Chuť žiť, ktorá sa venuje téme porúch príjmu potravy, bulímia nie je rozmarom, pubertálnou epizódou či túžbou páčiť sa. Je to psychické ochorenie, ktoré postihuje myseľ, telo aj dušu zároveň.

„Človek trpiaci bulímiou nezdravými kompenzačnými mechanizmami nielen nesplní svoj cieľ (schudnúť), ale naopak – vážne si nimi ubližuje. Dehydratácia spôsobená vracaním, užívaním laxatív či diuretík môže spôsobiť závažné problémy ako edémy (opuchliny) – najmä v okolí členkov a zápästí či nerovnováha elektrolytov v dôsledku straty mikroživín,“ vysvetlili odborníci a ich slová potvrdila aj samotná speváčka.

Pomohlo zveriť sa

Článok pokračuje na ďalšej strane: