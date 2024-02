Je to pravá láska, tvrdili. Mladá striptérka sa vydala za 89-ročného miliardára a hovoril o nich celý svet

Máloktoré manželstvo sa pretriasalo v médiách aj očiach verejnosti tak, ako láska medzi ropným magnátom J. Howardom Marshallom a striptízovou tanečnicou Annou Nicole Smith. Vzali sa v roku 1994 a v Spojených štátoch zrejme neexistoval človek, ktorý by na ich vzťah nemal jasný názor. Marshall len 14 mesiacov po svadbe zomrel a priam okamžite sa spustil spor o dedičstvo, ktorý nemal v dejinách obdobu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/LoveAnimals7777/posts/pfbid0wwBK3dBZs1kvMwq3GBU5fNyBFTkf6bQWLVUJqrmG7bSuw5UMHpc9GUwNhfS6SS4Zl

Marshall aj Smith celý čas jednohlasne trvali na tom, že ich manželstvo nie je o peniazoch. Stretnutie v striptízovom klube totiž považovali za osudové, pretože v ten večer sa stretli dve osamelé srdcia.

Báli sa, že si siahne na život

James Howard Marshall viedol pestrý život. Vyštudoval právo na Yale a potom dlhé roky hral významnú rolu v administratíve prezidentov Trumana aj Eisenhowera. K zarobeným miliardám sa však dostal vďaka niečomu inému. Dlhé roky sa zaujímal o biznis s ropou, písal o ropných zákonoch, až raz dostal ponuku stať sa riaditeľom spoločnosti a jej hlavným akcionárom. V tom momente začal jeho majetok raketovo narastať.

Počas svojho života sa dvakrát oženil a mal dvoch synov. Po prvom nevydarenom manželstve prišlo 30 šťastných rokov po boku druhej manželky. Tá však v roku 1991 zomrela, posledné roky ju trápila Alzheimerova choroba. O pár mesiacov na to mu však navždy odišla aj milenka, a to na následky nevydareného kozmetického zákroku na tvári. V jednom roku teda prišiel o obe ženy, ktoré mal rád.

Upadol do hlbokej depresie a jeho blízki spolupracovníci mali o neho veľký strach. Báli sa, že si sám siahne na život. V októbri toho istého roka mu jeho osobný šofér navrhol navštíviť miestny striptízový klub. Mal vtedy 86 rokov a zamestnanci dúfali, že príde na nové myšlienky. To, čo však nasledovalo, ani vo sne nepredpokladali. Hneď po vstupe do striptízového klubu mu padla do oka blondínka. Volala sa Vickie Lynn Hogan, ale svet ju neskôr spoznal pod menom Anna Nicole Smith.

Slobodná matka s veľkými snami

Článok pokračuje na ďalšej strane: