Odišla z obrazovky, lebo nebola šťastná. Dnes je všetko inak a Jarmila Lajčáková sa vracia k moderovaniu

„Keď som kedysi preberala všetky tie ceny, povedala som si, že úspech v práci ma nerobí šťastnou a vymením ho za rodinu,“ zaspomínala si najnovšie pre týždenník Plus 7 dní Jarmila Lajčáková Hargašová. Športová moderátorka, ktorá sa na televíznych obrazovkách objavovala dlhé roky, sa tak po sobáši s diplomatom Miroslavom Lajčákom stiahla postupne z médií a začala sa venovať rodine.

V šou Adely Vinczeovej však nedávno prezradila, že postupne hlási návrat k moderovaniu spoločenských podujatí.

Túžila po bábätku

Pekná plavovláska sa stala prvou ženou, ktorá u nás moderovala športové spravodajstvo v televízii. Práve tam si ju všimol aj jej manžel, bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Jarmila bola v tom čase slobodnou mamou dcéry Vanessy a láska na prvý pohľad to vraj nebola, na to podľa nej boli už dosť starí.

Moderátorka však túžila ešte po ďalšom dieťati a krátko po svadbe sa jej to aj splnilo - narodila sa im dcéra Lara. „Keď sa mi to splnilo, úplne ma to zastavilo. Ale nemohla som sa sťažovať, pretože presne to som si priala,“ spomína na obdobie, keď sa oficiálne skončila jej novinárska kariéra.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=918253008315876&set=t.100066419859957&type=3

Ako obeť sa necítila

Podľa moderátorky to však ani dnes nevníma ako obetu, keďže išlo výlučne o jej rozhodnutie. „Naozaj som sa necítila ako obeť. Odovzdala som sa tomu, že chcem svoju mužovi vytvárať zázemie pre jeho prácu. Chlapi, ktorí sú v takýchto pozíciách, potrebujú zázemie a pocit bezpečia,“ spomína ďalej Jarmila Lajčáková Hargašová, ktorá prebrala na seba celý chod domácnosti a starostlivosť o tri deti, keďže Miroslav má z predchádzajúceho manželstva tiež dcéru Nikolu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2443131425785702&set=t.100066419859957

Dnes dvojnásobná babička sa však nedávno v šou Adely Vinczeovej zdôverila, že sa postupne vracia k moderátorskému chlebíčku. Nie však k tomu televíznemu, ako tomu bolo kedysi, ale k spoločenskému. Občas sa objaví na nejakom tom podujatí.