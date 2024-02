Ničí ju choroba, ktorá ju mení na živú sochu. Céline Dion sa nečakane postavila na pódium a neskrývala slzy

Bol to večer plný prekvapení, ale to najväčšie prišlo až na záver. Na 66. ročníku cien Grammy prišla cenu za najlepší album roka odovzdať speváčka Céline Dion, ktorá aj napriek vážnej chorobe vyšla na pódium. Od publika dostala standing ovation a speváčka neskrývala slzy. „Ďakujem vám všetkým. Som rada späť. Vyzeráte krásne. Keď hovorím, že som šťastná, že som tu, tak to naozaj myslím z celého srdca,“ povedala kanadská rodáčka. Na pódiu sa ukázala vôbec prvýkrát, čo verejnosti potvrdila svoju diagnózu.

Nemá kontrolu nad svalmi

Speváčke lekári diagnostikovali v roku 2022 zriedkavé ochorenie známe ako Stiff-Person syndróm – ide o progresívne neurologické ochorenie, ktoré postihuje mozog a miechu. Takzvaný syndróm stuhnutého človeka spôsobuje svalové kŕče, tuhnutie svalov, problémy s hlasivkami a kŕče také silné, až môžu spôsobiť fraktúru kosti.

Podľa britského bulvárneho denníka Daily Mail choroba mení speváčku akoby na živú sochu. „Chcem, aby ste všetci vedeli, že sa nevzdávam a nemôžem sa dočkať, keď vás znovu uvidím,“ odkázala vtedy Céline, ktorá bojuje s ochorením, na ktoré neexistuje liek a liečba je komplikovaná.

„Tvrdo na sebe pracuje, ale nemá kontrolu nad svojimi svalmi. Láme mi to srdce, bola vždy taká disciplinovaná,“ povedala speváčkina sestra Claudette kanadskému serveru 7 jours ešte v decembri. „Hlasivky sú svaly a srdce je tiež sval. To je to, z čoho mám najväčší strach. Pretože je to jeden prípad z milióna, vedci nevykonali toľko výskumov, pretože to nepostihlo toľko ľudí. Ale všetci jej držíme palce a som rada, že sa o ňu ľudia zaujímajú,“ odkázala Claudette, ktorá je svedkom toho, ako sa jej slávna sestra nevzdáva.

Nebrať nič za samozrejmosť

Dôkazom toho bolo, že na odovzdávanie cien Grammy vyšla na pódium a len málokto by povedal, že trpí vážnym ochorením. Moment dojal fanúšikov po celom svete a video s jej príhovorom je hitom internetu.

„Tí, ktorí boli dostatočne požehnaní, že môžu byť tu na odovzdávaní cien Grammy, nesmú nikdy považovať za samozrejmosť obrovskú lásku a radosť, ktorú hudba prináša do našich životov a do životov ľudí na celom svete,“ odkázala statočná Céline.