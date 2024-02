Nerobte mi z posledných rokov utrpenie, prosil kráľ Karol synov. Harry môže priniesť nádej na zmierenie

Britský panovník Karol III. nezažíva na začiatku tohto roka jednoduché obdobie, no napriek všetkému hovorí, že chce zostať pozitívne naladený. Celý svet v pondelok 5. februára šokovala správa, že britskému kráľovi diagnostikovali rakovinu. Buckinghamský palác nespresnil, o aký druh rakoviny ide, údajne to však nie je rakovina prostaty. Kráľ sa v pondelok začal podrobovať liečbe a britské média začínajú hovoriť aj o jeho abdikácii, či komplikovaných vzťahoch medzi jeho synmi. Bývalý komorník princeznej Diany prezradil, či je možné, že na trón zasadne princ William.

Nejde o prostatu

Presne pred týždňom kráľa Karola III. prepustili zo súkromnej nemocnice The London Clinic, v ktorej absolvoval operáciu v súvislosti so zväčšenou prostatou. Vyšetrenie však ukázalo, že kráľ trpí formou rakoviny, ktorá sa však netýka prostaty. „Počas nedávneho vyšetrenia kráľa súvisiaceho s nezhubným zväčšením prostaty bol zaznamenaný samostatný problém, ktorý vyvoláva obavy. Následné diagnostické testy identifikovali formu rakoviny,“ uviedol Buckinghamský palác vo vyhlásení.

Britský panovník sa „rozhodol oznámiť svoju diagnózu, aby zabránil špekuláciám a v nádeji, že to pomôže verejnosti pochopiť všetkých ľudí s rakovinou na celom svete,“ uvádza sa vo vyhlásení Buckinghamského paláca.

Napriek diagnóze je kráľ pozitívne naladený a je vďačný svojmu lekárskemu tímu za rýchly zásah. „Podľa toho, čo viem, je taký, aký obvykle a je taký optimistický, že by ste ani nevedeli, že má nejakú chorobu. Našťastie to podchytili veľmi skoro,“ uviedol pre Daily Mail zdroj blízky kráľovskej rodine. „Samozrejme, je to šok, ale skutočne sa mu darí veľmi dobre,“ dodal.

Potrebujú čas, aby sa princ William pripravil

Lekári 75-ročnému kráľovi odporučili, aby na čas liečby odložil svoje verejné vystúpenia. Podľa BBC sa očakáva, že ho zastúpia iní vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny. Naďalej sa však bude venovať štátnym záležitostiam zo svojho úradu.

Bývalý komorník kráľovej exmanželky princeznej Diany, Paul Burell, pre britský denník Express priznal, že Karol sa pripravuje na abdikáciu, no nebude to hneď.

