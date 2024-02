Pre bábätko s Bradom Pittom urobila aj nemožné. Jennifer Aniston by dala všetko za radu, ktorú nedostala

Má za sebou úžasnú kariéru, no bulvárne média zaujímalo celé roky len jedno. Kedy bude mať dieťa? Jennifer Aniston, ktorá tento týždeň oslávi 55. narodeniny, neraz priznala, že jej táto otázka lámala srdce, no nikdy nevysvetlila presný dôvod. Pre magazín Allure však otvorene prehovorila o problémoch s počatím v dobe, keď bola vydatá za Brada Pitta. Klebety o tom, že bola tehotná, ju vtedy ničili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/LifeStyleWeekly/photos/basw.AbpPBcw560SBdxCS36_Vi2qnI5J2qeAhJ-o36mFMz9jyeV4f1atN2meAbJWuEU8UH6JFyrZufGikI_JhCZzsPhabRQinT-_xHB0tNpa91ymPIHu6Kvw5Hd67h43Hxq7rqualNqC_Ax8zihbp9QiRjIhsxhy_ZaGHy4WAcKL49ylZNQ/10153839525578344/?opaqueCursor=AbrAAOCRAHMu__JOaXE9FBTIMMLM1W99DQc5Gq5YdzWGlEDYAKZapxHwRi90kcAU45cku0LHusy4Laav5XyexxFtsFBPofBB9zeJPF4AqZgZW3EZbbJeqwatkMFvBIM83PYcNrE2Ea5KRVAJV8cpiQ8MWDAdjdeqYAS1o6XWi9Jdo3iTw4DEG5wNTDllZRtdBj9CcMMPY8znMqZoFuv4O6nXhGfBGOUV-D0y6fUpvGJ2S4rCbUZxTTPwoETRys2MTnHzMrfujwt7govCI_J5zBY_wSpmJFBwVoRebluOMKRuX5OzJWMh3WhW48sN___GAkdxT3GBUkLl8jFhuEUacH-t8KY-b_qP_RigiO9nJbCYcSEHvDyKj670pOBpSQqGBVpiYfy9d60zMMivtp6OFctG1dXF1tyw6GPNHO_eFyclIgzVeamv-R5dhVAb_h7xeaNqY8m28K9VXf2mr55Jj4cKlcqAUnQMCSGo6uc4qP7pn82V8bH2a4ktqCo43q9OKwSOz8GwSv8tauv5DD5FL00mhZ0RRcKIEHtMg9va4_PNzAjOxXigdpCjTRPrEMzo3f8T6je2Agx8-aZDA64zKo0Pq3Zwuetq4v7n-3jlcTiKaoW_1R8tikfmq4AEFW3FhT5aqtxtPpLSRQIH2XMEHBOgK1Zvc0L4Nwp412nXfdyo0RI5HRSNp2Gwo8h0vN6uDjqUuFcJtQ7za2uNSl7eQsJcQT0XxRIdoScmGvxjrk2xhB6_HKesxdg1ccFQJqRyx04

Pre bábätko urobila všetko

„Snažila som sa otehotnieť. Bola to pre mňa veľmi náročná cesta. Všetky tie roky a roky a roky špekulácií... Bolo to naozaj ťažké,“ priznala hollywoodska herečka, ktorá kvôli vytúženému bábätku skúšala urobiť všetko. „Podstupovala som umelé oplodnenie, pila čínske bylinné čaje. Skúšala som všetko. Dala by som čokoľvek za to, aby mi niekto poradil, nech si zmrazím vajíčka. Ale to vám skrátka nenapadne,“ popísala náročné obdobie, ktoré zažívala počas piatich rokoch manželstva s Pittom.

Keď v roku 2005 oznámili rozvod, bulvárne média špekulovali o tom, že Jennifer Aniston si namiesto rodiny zvolila kariéru. Toto rozhodnutie malo údajne viesť k rozpadu manželstve. „Boli to absolútne klamstvá. Tvrdenie, že som sebecká a ide mi len o kariéru... Chráň Boh, keď je žena úspešná a nemá deti. A že ma manžel opustil, pretože som mu nedala deti...“ vrtela hlavou nad klebetami, ktoré podľa nej neboli založené ani na štipke pravdy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/InTouchWeekly/photos/basw.Abrd5aXBUGjvX2IVf15vK7qYV06rpAbIc7dO8jJU-gCekXopH6wl87pBbHhAPG4Jr0CcIMOW0hQ3st2c1dyxGenuCOY6V7sZGv4wgtESIIjG1wFA7tonxkvhKY5wBdbQ_RTpCR95kmJvBoFkduWj2WY_QjYA80d58Wi3IqND1XWvlA/10155381206543902/?opaqueCursor=AbqBJhXLmyp1AsDoqxNXiXHTgHyeamB9SHdk4HKjwCUA2awY8zBpu2puEW-AZWkERJPVwhuOcPxMr1yjFvvTGq8ZjlBmBqmgaDGb1ENODlLOVZOktqkfKHcOssdsCEgyyfrzFwsq8ijeAV73pg5GT6qFuA57m6Nnkn-Lv4efrqBBF5c06JpwT_mHZprhZ47LZmnxnPhtL6z7u7OnlRNxdZp-3hq75foO_MlkL80ml-Br9QRedIxf4nG2nMoRrvkylZe2d2q9LjFLHKyOCOsrgZVKZrg-v1wmQErHx4bK7CXsF83nrUvFE4upLw1e8l2gAjAT0KE0PNAPIzqUF3zaiyZlbmGweeYPmhABtvA8pTPq6OgtcQNJ6TN2bEViMAqdUUMYD435kaFB8PeVjF-ke1ePIrHRz0xSQWcsW3CWgcIUIQkOkrR0fXzypL4PiFNB4V6Pi8aMOrjKVxHLqztTzcnw9ucWZ6GvHsUUa_GI-m_VaXqofv1pYanKZJEcMO7O5seozcdNPnw05bVAYQsK0vGzq1L6lWYQ_g_0-QuEroYv6ksg2fIgkPRl_hdd4JlBaV_957Y1GmE1CYY9QU-J0yRuRM0DhiPJU90LhGh-IMGJUeanLKfp7M7USscLOzqKjFnjs6k3Af61VtVqTaD2LoE5krUJr4YeMQStIuAjZIWwg35XQDMNBVVM8olivC6lCyWs5jGshrCW3mm-kFI_ylGtVgMiVn4sBKcoS2uH2G_QOsGbNzJucUGYRsBkxfH8tvYQUbAEQG3AJeorZrt8xLsosLESEezqHRWQ4Th8uyTkQP4DDIjxwimgbyOmKZA7HkqfUH3-3yjmXiswkZp_XtuHBiGAM5jiwdOQO6AN242dXA

Sníva ešte o manželstve?

Herečka nešpecifikovala svoje zdravotné problémy ani presný dôvod rozpadu ich manželstva, no chcela raz a navždy vysvetliť, že po bábätku túžila. Dnes hovorí, že tento vlak už dávno ušiel, ale napriek tomu nič neľutuje.

Článok pokračuje na ďalšej strane: