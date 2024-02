Sú spolu 80 rokov a stále sa ľúbia. Manželia odhalili jednoduché tajomstvo nesmierne pevného vzťahu

Láska ich drží už dekády a stále ich neopúšťa. „Je to silná láska,“ povedala Betty Jensenová pre Big Rapids Pioneer. S manželom Bobom, s ktorým nedávno oslávili 79. výročie svadby, majú jedno tajomstvo, ktoré udržiava ich vzťah v rovnováhe. Prežili spolu už niekoľko ťažkostí a prekážok, dokonca aj smrť blízkych, no práve to ich spája.

Čas investovali do iných

„Len nás to zbližuje. Milujem ho rovnako ako predtým,“ priznáva Betty. Manželský pár spolu prežil takmer celý život. Sľuby si vymenili, keď mali 17, resp. 18 rokov - teraz majú 96 a 97. Svadba sa konala v januári v roku 1945, vonku bolo mrazivých mínus tridsať stupňov a autá boli zaviate snehom.





Keď si zariadili svoj domov, ktorý Bob postavil, a nakúpili všetky dekorácie, na účte im zostalo 12 dolárov. „To aj niečo znamenalo pred 70 a niekoľko rokmi, ale nikdy sme toho nemali veľa. Vždy sme svoj čas investovali do niekoho iného,“ spomína si manželka.

Deťom postavili domy

Betty a Bob mali spolu tri deti, o ktorých sa manžel staral vzorne, aj keď už dospeli. „Každému dieťaťu postavil dom s troma kúpeľňami,“ povedala Betty. „Nikdy im to neúčtoval, iba náklady na materiál,“ pokračuje ďalej. Jensenovci dokonca do svojho domova prichýlili aj niekoľko ľudí, ktorí potrebovali pomoc.

