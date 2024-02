Recept má od babičky, len ho zjednodušila. Kysnuté buchty podľa víťazky MasterChefa zvládne každý

„Keď s kysnutým cestom len začínate, skúste tento recept. Je o niečo jednoduchší než ten od babičky,“ odporúča na najmladšia víťazka súťaže MasterChef Kristína Nemčková. Ak máte chuť na nakysnuté buchty, talentovaná kuchárka pridáva drahocenné rady, ktoré pomôžu k dosiahnutiu dokonalého výsledku.

Vyvárala a vypekala s babičkou

K vareniu a k pečeniu ju viedla babička zo Slovenska, ktorá mala vlastnú reštauráciu. „Pamätám si prázdniny v jej reštaurácii, kde som s ňou šúľala šúľance, učila ma robiť pirohy, pracovať s kysnutým cestom a robiť buchty plnené tvarohom,“ spomínala Kristína pre Varechu.

To, že sa chce v živote venovať vareniu, vedela už ako desaťročná a napokon sa jej to podarilo. Recept na buchty, ktorý má od babičky, jemne upravila, aby bol vhodný aj pre začiatočníkov. „Všetky suroviny, ktoré sa pridávajú do cesta, by mali mať rovnakú teplotu,“ uvádza v prvom bode. „Múka sa preosieva cez sito, aby sa prevzdušnila a droždie lepšie nakyslo,“ odporúča ďalej. Následne upozorňuje na teplotu, v ktorej majú buchty kysnúť - mala by sa pohybovať v rozpätí 30 - 35 °C.

Buchty podľa Kristíny Nemčkovej:

