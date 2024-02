Karin Majtánová oslávila 50. narodeniny a vek tajiť nechce. Pribúdajúce roky si všíma len na jednom

Obľúbená moderátorka a Miss Slovensko z roku 1993 Karin Majtánová oslávila v sobotu okrúhle 50. narodeniny a s úsmevom hovorí, že vek je len číslo a za ten svoj sa nehanbí. „Mám to tajiť? Veď som stále mladá a krásna. Nech to ostatné ženy vidia a motivujú sa,“ povedala pre PLUS 7 Dní Karin, ktorá priznala, že pribúdajúce roky si všíma len na jednej veci.

Prvá Miss Slovensko

Ako 19-ročná sa Karin stala prvou víťazkou slovenskej Miss, pritom na pôvodný kasting vôbec neprišla. „Do súťaže ma prihlásila sestra, ktorá poslala moje fotografie z agentúry Elite z Milána, kde som už ako 16-ročná pôsobila. V čase, keď sestra prihlášku poslala, nastúpila som na vysokú školu ako prváčka. Kastingy sa konali od piatka do nedele vo vtedajšom Istropolise, ale musím sa priznať, že na piatkový kasting som nedorazila," zaspomínala si Karin pre týždenník Život.

Ešte v ten večer im ale zazvonila pevná linka a na druhej strane sa ozval hlas organizátora Jozefa Oklamčáka. „Povedal mu, že je škoda, že som neprišla, lebo som porotu zaujala fotkami a boli na mňa zvedaví. Vypýtal si ma k telefónu a presvedčil ma, aby som do toho šla," doplnila dovtedy neznáma kráska, ktorá sa nakoniec 26. februára 1993 stala historicky prvou Miss Slovensko.

Život s chorou dcérkou

Víťazka však nemala na ružiach ustlané. Ako 19-ročná sa zamilovala do bossa popradského podsvetia Milana Reichela, s ktorým mala dcérku Karin, ktorá sa však nenarodila zdravá.

