Marcel Nemec: Ja nechcem žiaden pohreb. Chcem oslavu môjho krásneho života naplneného láskou

Začal cítiť bolesť, ale boli iné ako predtým. „Ja som prišiel do nemocnice, že teda urobí CT-čko, tak sme ho spravili, a to CT-čko ukázalo, že je tam votrelec na pečeni, s ktorým sa nedá v podstate nič robiť. Je tam,“ priznal v otvorenom rozhovore pre PLUS 7 Dní Marcel Nemec, ktorému lekári dali niekoľko mesiacov života. Obľúbený herec ale priznáva, že nič nevzdáva, práva naopak.

Nechce žiaden pohreb

„Ja považujem za svoju psiu povinnosť dožiť úplne naplno, ale že úplne naplno. Akože čo iné mám robiť? Mám sa tu ľutovať alebo plakať? Tak môžem, viem to, študoval som herectvo, ale toto mi príde také prirodzenejšie a normálnejšie a zmysluplnejšie. Cítim, že potrebujem nejaké veci uzavrieť,“ vysvetlil Marcel Nemec, ktorý nechce, aby mala jeho rodina po jeho odchode veľa starostí, a tak si sám plánuje poslednú rozlúčku, ktorú však on nazýva oslavou života.

„Ja nechcem žiaden pohreb, žiadnu rozlúčku poslednú. Aká posledná? S čím? S kým? Ja to považujem za oslavu môjho krásneho mega života naplneného neuveriteľnou láskou,“ uviedol herec, ktorý hovorí, že má neuveriteľné šťastie, akých dobrých ľudí v živote spoznal a koľko lásky mu dávajú.

Prestal sa báť

Na svojej oslave života by chcel mať truhlu zabalenú v dúhovej vlajke a chce, aby všetci pozvaní prišli oblečení vo farebnom oblečení. To, ako Marcel Nemec hovorí o smrti a o tom, ako sa zbavil strachu z odchodu, je pre mnohých obdivuhodné a veľa ľudí mu píše, akú veľkú silu im dodáva.

„Prestal som sa báť, niet sa čoho báť,“ odkázal herec, ktorý hovorí, že jediným kľúčom k tomu, ako žiť život, je láska. „To je kľúč k tomu, ako prežiť,“ uzavrel s úsmevom.