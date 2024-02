Ewa Farna schudla bez hladovania a drastickej diéty: Počúvajte odborníkov, nie slávnych ľudí z Instagramu

Na hudobnú scénu prišla Ewa Farna ako 17-ročná a odvtedy museli čeliť urážkam pre svoj vzhľad. „Prasa patrí do chlieva a nie do muziky,“ napísal jej len nedávno jeden z jej sledujúcich na sociálnych sieťach. Talentovaná speváčka a dvojnásobná mama hrdo hovorí, že krása a zdravie nemusia mať veľkosť 34 a hoci teraz sama schudla, išla na to podľa nej bez drsných diét a šialeného cvičenia, ale s veľkou láskou k sebe samej. Pre všetkých má dôležitý odkaz.

Nepočúvajte slávnych ľudí z Instagramu

„Stále som v procese a mám z toho radosť, pretože sa cítim zdravšie. Je to príjemné. Po dvoch deťoch som sa dostala do štádia, keď som sa necítila zdravá, tak som si povedala, že by som sa chcela starať o toto telo, ktoré mi tak krásne slúži, a nejako mu to vrátiť. Ale tak nejako normálne, žiadne drsné diéty a šialené cvičenia. Len s láskou,“ povedala ešte v decembri pre portál Super.cz o svojom pokroku Ewa Farna, ktorá prezradila, že sociálne siete sú plné „odborníkov“ a ona je s radami pre iných veľmi opatrná.

„Jediná vec, ktorú sa nebojím odporučiť na sieťach, sú kvalitné potraviny a čo najmenej priemyselne spracovaných potravín,“ uviedla pre Blesk Ewa s tým, že dôležité je vybrať si aj pohyb, najmä ten, ktorý človeka baví a bude ho robiť nielen pre chudnutie, ale najmä pre svoje zdravie.

„Počúvajte odborníkov, nie slávnych ľudí z Instagramu. Najdôležitejšie je overovať si zdroje,“ odkázala speváčka, ktorá fanúšikov upozorňuje, že pri chudnutí rozhodne nemusia hladovať, ale naopak, mali by dbať na dostatočný príjem živín.

Mala strach z jedla

Článok pokračuje na ďalšej strane: