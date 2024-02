Do Ugandy išla na tri mesiace. Lekárka Barbora si tam adoptovala chlapca, ktorého by matka nechala umrieť

Lekárkou bola na Slovensku štyri roky, no keď zistila, aký je stav nášho zdravotníctva, mala chuť zmeniť priestor a nakoniec aj krajinu. Barbora Šilhárová v roku 2010 odišla pomáhať do Ugandy, myslela si, že tam bude len tri mesiace. Nakoniec to bola ale „láska na prvý pobyt“ a v Afrike je dodnes. Ako kedysi povedala pre Denník N, v ugandskom meste Buikwe spoluzakladala kliniku Jána Pavla II. pre HIV pozitívne deti a jedného z opustených pacientov si nakoniec adoptovala. Život zachránila malému chlapčekovi s HIV, ktorého by biologická mama nechala umrieť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=850635213640898&set=a.364277355610022

Smútok slovenských lekárov

„Úplne úprimne, ja som bola trošku vyhorená zo slovenského zdravotníctva, pretože rolu lekárky som brala naozaj ako povolanie a vždy som rozmýšľala nad tým, prečo sú moji kolegovia takí smutní v tom, čo robia. Prečo je všetko zlé, prečo povolanie lekára nie je na Slovensku uspokojujúce a povedala som si, že ja takto dopadnúť nechcem,“ spomínala pre Rádio Slovensko Barbora, ktorá v tej dobe stretla kamaráta, ktorý sa cez profesora Krčméryho dostal na misie do Afriky.

„Vtedy mi povedal, že vyskúšaj na chvíľu zmeniť prostredie a robiť iný druh medicíny, tak som si povedala, že dobre, že by to za to možno stálo,“ pokračovala lekárka, ktorá sa na svoj odchod pripravovala rok. V Ugande plánovala byť tri mesiace a potom sa vrátiť domov, so smiechom teraz dodáva, že pobyt sa predĺžil na 14 rokov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/HIAclinic/photos/a.404151303076766/404155366409693/?locale=ro_RO

V Ugande podľa jej slov opäť zažila obojstrannú úctu pacienta k lekárovi a hoci v krajine máva pri liečení pacientov väčší pocit bezmocnosti, že nemôže pomôcť všetkým, práca jej dáva oveľa väčší zmysel. Na klinike s kolegami zachraňujú HIV pozitívne deti, ktoré sa nakazili úplne nevinne, väčšinou od matky a za nákazu nemôžu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/HIAclinic/photos/a.404151303076766/404153989743164/?locale=ro_RO

Príbeh adoptovaného syna Miška

Ako Barbora spomínala pre Aktuality, deti s HIV trpia v krajine ťažkou spoločenskou stigmou, pretože do konca života musia brať lieky a okrem iného sú často sirotami, pretože ich rodičia podľahli nákaze. Jedným z chorých detí bol aj chlapček, ktorý bol ťažko podvýživený a mal zápal pľúc. Jeho mama musela chodiť zarábať a kopať na pole, a tak deti nechávala doma hladné a špinavé aj viac ako osem hodín v tmavom dome, kde po nich behali potkany. Barbora videla, že jeho matka starostlivosť nezvládala, a tak sa rozhodla, že sa o chlapčeka postará sama. Neskôr mu dala meno Miško.

Článok pokračuje na ďalšej strane: