Herec Braňo Deák sa po operácii cíti dobre. Jednej veci sa v živote po vážnej nehode musel vzdať

„Odkiaľ budeš sledovať dnešnú časť seriálu Nemocnica? Ja priamo z nemocnice,“ zasmial sa na sociálnych sieťach Braňo Deák, ktorý je súčasťou seriálového hitu Nemocnica, no sám sa teraz ocitol na nemocničnom lôžku. Ako prezradil pre viaceré médiá, na operačný stôl sa dostal s rovnakým problémom už druhýkrát, no všetkých uistil, že je v poriadku. Za všetko môže dávna nehoda na motorke.

Po vážnej nehode

„Som po operácii platničky. Pár dní si ma tu ešte nechajú, ale cítim sa fajn,“ prezradil pre Plusku herec, ktorý vysvetlil, že problémy s platničkou má po vážnej nehode na motorke, keď mal 17 rokov. Na päťkrát si vtedy zlomil stehennú kosť a po havárii mu zostala jedna noha kratšia o dva centimetre. Práve to mu dodnes spôsobuje bolesti a problémy s platničkou, ktorú mu operovali už dvakrát.

„Ja mám naozaj problém aj s cvičením, že nemôžem robiť ,ťažké váhy‘, drepy nemôžem robiť, behať je pre mňa problém, preto chodím na bicykel. Nezabehám si napríklad bosý po pláži, lebo zrazu tie dva centimetre tam hrajú rolu a je to citeľné,“ vysvetľoval v minulosti Braňo Deák s tým, že ďalšej operácii by sa chcel vyhnúť. Doteraz cvičil sám s vlastnou váhou, no priznal, že bude musieť vyhľadať pomoc.

Nateraz stop

„Budem musieť vymyslieť ako na ňu, aby som bol OK. Budem musieť vyhľadať nejakého dobrého fyzioterapeuta, ktorý mi bude vedieť pomôcť, aby som sa už ďalšej operácie vyhol,“ uviedol pre Život obľúbený herec, ktorému robí teraz najväčšiu radosť manželka a deti, ktoré mu sú oporou pri rekonvalescencii. Práve kvôli rodine sa vzdal svojej vášne a hoci stále má chuť sadnúť si na motorku, rodina je preňho priorita číslo jedna.

„Som otcom dvoch detí a nebezpečenstvo tam hrozí každý deň. Keď človek jazdí na okruhoch, tak samozrejme áno, ale tam je to chyba jazdca. Na cestách to nie je chybou jazdca, ale tých ostatných, takže preto som si povedal, že motorka nateraz stop,“ odkázal Braňo Deák, ktorému veľa zdravia prajú na sociálnych sieťach kolegovia aj fanúšikovia.