Po 11 rokoch manželstva sa dočkali. Moderátorka Mária Chreneková Pietrová už viac neskrýva svoje šťastie

Svoju súkromie si stráži a rozhovory dáva médiám len výnimočne. „Konkrétny sen asi nemám. Som šťastná a spokojná,“ povedala len nedávno exkluzívne pre Markízu jej dlhoročná tvár Mária Chreneková Pietrová. Podľa informácií Nového Času si ale moderátorka predsa len jeden sen plní – so svojím manželom, právnikom Tomášom Chrenekom mladším, čakajú prvého potomka.

Už to viac neskrýva

Ako uviedol Nový Čas, moderátorka by mala byť vo štvrtom mesiaci tehotenstva a tehotenské bruško sa jej začalo črtať aj na televíznej obrazovke.

„Začína to na nej byť pomaly vidieť, preto sa radšej mimo vysielania oblieka do širších vecí. Keď je na obrazovke v obtiahnutejších kostýmoch, tak to už začína byť zreteľné,“ uviedol pre Nový Čas zdroj z moderátorkinho okolia, ktorý potvrdil, že po 11 rokoch manželstva sa Mária s manželom tešia na bábätko.

Život s milionárom

Moderátorka Televíznych novín sa v roku 2013 v tajnosti vydala za milionára Tomáša Chreneka mladšieho, ktorý je synom jedného z najbohatších Slovákov. Tomáš Chrenek starší je podľa Forbesu na štvrtom mieste medzi slovenskými milionármi a jeho odhadovaný majetok je 850 miliónov eur. Českého podnikateľa slovenského pôvodu prezývajú aj „hutnícky kráľ“, podniká aj v oblasti zdravotníctva a mediálneho biznisu.

