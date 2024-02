Odborníčka: Bojíte sa povedať ľuďom nie a vždy chcete každému vyhovieť? Týchto 8 rád je pre vás

Chcete stále každému vyhovieť, nikdy nedokážete povedať nie a urobili by ste všetko preto, aby boli ostatní spokojní a šťastní. Pripomína vám to niečo? Takéto príznaky majú ľudia, ktorí majú tzv. „syndróm vyhovenia“, ľudia, ktorí majú trefný názov „people pleaseri“ (people = ľudia, please = vyhovieť, uspokojiť, pozn. red.). Pedagogička, autorka kníh o psychológii a špecialistka na psychosociálnu rehabilitáciu Kendra Cherryová pre portál Very Well prezradila osem rád, ktoré vám pomôžu prestať dávať druhých ľudí pred vaše osobné blaho a zabezpečia, aby ste sa najskôr postarali o vlastné potreby.

Problém povedať „nie“

„People pleaser je človek, ktorý kladie potreby iných pred svoje vlastné. Tento typ človeka je vysoko naladený na ostatných a často sa považuje za príjemného, užitočného a láskavého, ale títo ľudia môžu mať tiež problémy so sebahodnotou, čo môže viesť k škodlivému vzoru sebaobetovania alebo sebapoškodzovania,“ vysvetlila Cherryová, ktorá hovorí, že „people pleaseri“ majú niekoľko spoločných znakov.

Majú problém povedať „nie“, zaujíma ich, čo si o nich myslia ostatní, boja sa odmietnutia ľudí, pretože ak by povedali niekomu „nie“, iní by si mohli myslieť, že sú sebeckí alebo zlí. Vždy sa ospravedlňujú, súhlasia s ľuďmi, aj keď to cítia inak, berú vinu za niečo, čo nie je ich chyba, nemajú čas pre seba a zanedbávajú vlastné potreby.

Ste people pleaser?

„Títo ľudia sú všeobecne empatickí a starostliví, no práve tieto pozitívne vlastnosti môžu ísť ruka v ruke s nízkou sebahodnotou,“ vysvetlila odborníčka. Veľkorysosť a stála túžba niekomu vyhovieť môže viesť k stresu a vyčerpaniu. Cherryová si nemyslí, že pomoc ostatným je zlá vec, práve pomáhanie je podľa nej dôležitou súčasťou udržiavania zdravých vzťahov, problém však nastane, ak človek stále vyhovie ostatným na úkor vlastnej emocionálnej pohody.

„People pleaseri“ podľa nej môžu často cítiť hnev či frustráciu, pretože veci robia v skutočnosti len z povinnosti. Rovnako môžu cítiť úzkosť a stres, emócie, ktoré majú negatívne účinky na celkové zdravie človeka. „Pomáhanie iným ľuďom môže mať skutočne niekoľko výhod pre duševné zdravie. Ale nenechať si čas pre seba znamená, že by ste mohli nakoniec niesť negatívne zdravotné následky nadmerného stresu,“ odkázala.

Medzi tým, že je človek láskavý alebo sa snaží vždy len vyhovieť, je podľa nej veľký rozdiel. „Ľudia často robia pekné veci z rôznych dôvodov: chcú sa cítiť dobre, pomáhať, vracať láskavosť alebo získať láskavosť späť. Ak ale niečo robíte len preto, že sa bojíte, že sa ostatným nebudete páčiť alebo vás odsúdia len preto, že poviete ‚nie‘, existuje veľká šanca, že patríte medzi people pleaserov,“ uviedla Cherryová, ktorá ponuka osem rád, ako prestať mať syndróm vyhovenia.

