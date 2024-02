Mesiace pred nehodou cítil, že sa mu niečo stane. Joža Ráža zachránila jeho tanečnica z Lúčnice

Keď sa po dvoch mesiacoch prebral z kómy, nepamätal si, čo sa stalo, no prvá myšlienka patrila práve jeho manželke.

„Jožo, vydrž. Ešte nie je tvoj čas,“ písal mu v liste jeden z fanúšikov. Jožo Ráž v tom momente ležal v nemocničnej izbe na konci chodby, bol v kóme a len málokto veril, že prežije. Lekári hovorili, že mu nedávajú ani 10-percentnú šancu na prežitie. Pri jeho posteli ale celé dni a noci stála manželka Barbora, ktorá odišla z práce, vzdala sa všetkého, aby sledoval každý pohyb lekárov, či robia naozaj maximum pre človeka, na ktorom jej toľko záležalo. Doktori z Kramárov dodnes spomínajú, že nebyť jej, Jožo Ráž by tu dnes nemusel byť. Spevák pritom už mesiace pred nehodou tušil, že sa mu niečo stane. „Čakal som nejakú brzdu od pánaboha,“ povedal otvorene.

Nevšimol si ho nemecký inžinier

V ten deň sa Jožo Ráž vypočul v štúdiu najnovšiu verziu pesničku Voda, čo ma drží nad vodou a s Vašom Patejdlom sa dohodli, že sa stretnú opäť ráno a pesničku doladia. Jožo sa rozlúčil, sadol si na svoju motorku a cez mesto sa chcel dostať domov. Vašo Patejdl si zatiaľ sadol ku klavíru, chcel ešte chvíľku skladať piesne. Aby ho nič nevyrušilo, vypol si mobil. Keď mu o niekoľko hodín na dvere zaklopal Jano Baláž, vedel, že sa musela stať niečo veľmi zlé. Stačili dve vety a všetko mu bolo jasné.

„Sympaťák,“ hovoril v rozhovore s Marcelou Titzlovou Jožo Ráž, keď po rokoch uvidel fotografiu muža, ktorý ho takmer pripravil o život. Strojný inžinier z Nemecka Hans-Jörg Falk vtedy prišiel do Bratislavy služobne, ale v nedeľu večer už na prácu nemyslel. Ako jediný z troch priateľov, s ktorými sa stretol, nepil, a tak si sadol za volant. Keď sa ocitol na nábreží, chcel zabočiť, a tak sa rozhodol kolmo prejsť jazdný pruh a električkové koľaje, hoci to bolo zakázané. Cesta bola dobre osvetlená, áut bolo na ceste v nedeľu večer málo, no motorkára, ktorý sa blížil 50-kilometrovou rýchlosťou, si Hans-Jörg Falk nevšimol. Na motorke v ten večer sedel Jožo Ráž.

Auto uvidel v poslednej chvíli, pokúsil sa motorku strhnúť na električkovú trať. Nemecký vodič ale spanikáril a aj on krížil trať električky. Kolízia bola podľa svedkov strašná. Ozval sa náraz, spevákovo telo najskôr narazilo na kapotu auta, preletelo cez strechu a nakoniec dopadlo na koľaje, tvárou dole. Z rozbitej hlavy sa Rážovi valila krv a jedna jeho noha zostala vo veľmi neprirodzenej polohe.

„Bol to Jožo. Teda aspoň z jednej strany tváre to bol Jožo. Z tej druhej to bola iba veľmi opuchnutá, nafúknutá, krvavá lopta,“ spomínala v knihe Návrat z nebe Jožovi známi.

Zachránila ho tanečnica z Lúčnice

„Desať percent na prežitie. V najlepšom prípade,“ hovorili lekári a niekto v tichu dodal: „Keby to nebol Ráž, tak sú už všetky prístroje vypnuté, je to všetko neúnosne drahé a aj tak zjavne zbytočne.“ Keď to všetko počula Jožova manželka Barbora, rozhodla sa, že nebude pochybovať o tom, že jej manžel prežije. Jej huževnatosť a vytrvalosť mu nakoniec zachránili život.

