Bez práce by sa cítil hrozne. Pán Marian bol na ulici, no vďaka dobrým ľuďom sa opäť postavil na nohy

„Pil som alkohol, nie síce veľa, ale pil som. Potom mi zistili nádor na mozgu, zomreli mi rodičia, takže som bol dosť v zlej situácii. Tým to pre mňa skončilo,“ priznal pre Českú televíziu pán Marian, ktorý pred piatimi rokmi skončil na ulici a chcel si siahnuť na život. Všetko sa zmenilo v momente, keď mu dobrí ľudia podali pomocnú ruku. „Obrovským spôsobom dokázal zhmotniť ten potenciál, ktorý v ňom je,“ priznala Štěpánka Kecková, riaditeľa Charity Česká Kamenice, kde pán Marián našiel druhý domov.

Bez práce by nevedel byť

Marian a jeho brat Jaroslav vyrastali s mamičkou. Po jej smrti sa bratia utiahli k alkoholu a po problémoch, ktoré sa navaľovali, sa obaja ocitli na ulici. „Ľudia môžu byť akokoľvek slušní, ale môže prísť nejaká situácia a jednoducho ich to položí,“ priznal pán Marian. Jeho brata sa nakoniec ujala sociálna služba v krajskom meste a o neho samotného sa začali zaujímať z Charity.

„Urobili pre mňa toho veľa. Hlavne som rád, že mi zohnali prácu, pretože to by bolo pre mňa utrpenie byť bez práce,“ priznal pán Marian, ktorý dnes pracuje v chránenej dielni a hovorí, že je spokojným človekom. Za pomocnú ruku, ktorú dostal, nikdy nezabudne, no zároveň verí, že sa takej pomoci dostane každému človeku v núdzi.

Nejde len o strechu nad hlavou

