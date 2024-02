Odkedy to robím, nebývam chorý. Toto sú slávni ľudia, ktorí prepadli otužovaniu a ľadovým kúpeľom

Stali sa súčasťou ich každodennej wellnes rutiny. Mnoho slávnych ľudí zistilo, že otužovanie a ponáranie sa do ľadovej vody môžu pomôcť k tomu, aby zostali zdraví a cítili sa čo najlepšie. Ľadové kúpele sa preto stali obľúbenou terapiou na posilnenie ich fyzického aj duševného zdravia. Či už ide o regeneráciu svalov, výhody pre pokožku alebo jasnú myseľ, všetci sa zhodujú na tom, že stoja jednoducho za to.

5. Jennifer Aniston

Hviezda kultového seriálu Priatelia je známa tým, že sa o svoj vzhľad aj zdravie príkladne stará. A hoci Jennifer Anniston oslávila už 54 rokov, stále vyzerá mladistvo. Zrejme k tomu dopomohli aj ľadové kúpele a otužovanie, ktoré miluje. Holduje im najmä pre ich účinky na sťahovanie pokožky, pomáhajú vraj znižovať opuchy a dodávajú jej zdravý lesk.

4. Ondrej Kandráč

„Odkedy otužujem, nebývam chorý,“ tvrdí hudobník Ondrej Kandráč, ktorý sa venuje tomuto netradičnému „športu“. „Zo začiatku to bola recesia, postupne sa to však stalo súčasťou jesennej, zimnej a jarnej sezóny. Asi neprezradím nič nové, ak poviem, že dôležitá je pravidelnosť,“ vysvetlil pre Nový Čas a dodal, že podmienky nie sú vždy ideálne, ale to ho neodradí od toho, aby sa ponoril do ľadovej vody.

3. Chris Hemsworth

Aby pomohla svojim svalom zotaviť sa z namáhavého tréningu, hviezda filmu Thor sa spolieha na pravidelné ľadové kúpele. Podľa osobného trénera Chrisa Hemswortha je načasovanie kľúčové pre zabezpečenie maximálnych výsledkov svalového rastu. Aby sa maximalizoval rast a oprava svalov, herec starostlivo plánuje, kedy si ľadové kúpele dá.

