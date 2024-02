Špagety ste možno celý život robili zle. Takáto je pravda o tom, či ich treba preplachovať vodou

Opláchnuť ich, či neopláchnuť? Táto otázka sa už roky vynára v súvislosti s prípravou cestovín, ktoré chcú mnohí uvariť tak, aby boli dokonalé.

Oplachovať? Ako kedy

V kulinárskej obci sa už odohrala nejedna debata o tom, či je dobré uvarené cestoviny prepláchnuť vodou. Niektorí zastávajú názor, že je to nevyhnutné, iní tento krok vynechávajú. Oba tábory však majú kúsok pravdy. Všetko závisí od škrobu a od toho, na čo budú cestoviny použité.

Ako píše portál The Kitchn, na hotových cestovinách sa po uvarení a scedení tvorí vrstva škrobu, ktorý je pri niektorých receptoch užitočný, no iným pokrmom prospeje, ak sa z nich opláchne. Príkladom je obľúbený a rýchly cestovinový šalát podávaný na studeno. V tomto prípade treba cestoviny vždy po uvarení strčiť pod tečúcu vodu.

Mohli by sa lepiť

Keďže sa šalát nepodáva teplý, studená voda cestoviny ochladí a navyše sa nebudú lepiť. Škrobový povlak by ich mohol spôsobiť ich pozliepanie do hlúčikov. Oplachovanie sa vypláca aj v prípade, ak varíte špagety alebo ryžové cestoviny, ktoré sa chystáte ďalej smažiť na panvici. Inak by ostali gumové a zlepené.

Penne, tagliatelle alebo akýkoľvek iný druh cestovín, ktoré sa budú podávať teplé a s omáčkou by sa nikdy nemali oplachovať. V tomto prípade škrobový film slúži ako spájací prvok medzi nimi a omáčkou. Pomáha jej lepšie priľnúť a nasiaknuť do cestovín.