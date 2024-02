VIDEO: Policajt Bárta proti gangstrovi Rytmusovi. V slovenských kinách je film o divokých 90. rokoch

Do slovenských kín vstupuje vo štvrtok Vojna policajtov. Akčný thriller nakrútil režisér Rudolf Biermann podľa knižnej predlohy Arpáda Soltésza Hnev. Príbeh filmu, v ktorom sa predstavili Alexander Bárta, Patrik „Rytmus“ Vrbovský či Juraj Loj, sa odohráva v 90. rokoch hlavne na východnom Slovensku.

O vojne v silových zložkách

„Ale mapuje skôr to, čo sa ťahá dodnes, a to je vojna v silových zložkách. Nenápadná, nevypovedaná vojna, nemyslím, že sa v nej dnes nejako výrazne strieľa, ale je veľa vecí, ktoré verejnosti nikto nevysvetlí,“ povedal Biermann. Upozornil na policajtov zdržujúcich sa v zahraničí, tvrdiacich, že sú prenasledovaní a žiadajú preto o politický azyl, na policajtov pravidelne sa meniacich, vyhadzovaných z práce, idúcich do penzie.

„A deje sa to vždy s výmenami politických garnitúr. O niečom to svedčí, ale samozrejme, všetko sú to iba veci, ktoré sa dozvedáme z otvorených zdrojov. Uvidíme, nakoľko sa ukáže, či film nejakým spôsobom ukázal, kde bol zárodok toho, čo trvá až dodnes,“ poznamenal Biermann. Známy filmový producent už podľa Soltészovej knihy nakrútil politický thriller Sviňa, ktorý spolurežíroval s Marianou Čengel Solčanskou.

Dávid proti Goliášovi

Drsná filmová novinka, zachytávajúca divokú atmosféru 90. rokov na východe Slovenska a mafiánske gangy kryté tajnými dohodami so Slovenskou informačnou službou (SIS), udrží divákov v napätí 150 minút. „Dávid proti Goliášovi - asi tak by sa dal opísať boj, ktorý povedie kapitán Miky Miko (Alexander Bárta), samotársky policajný operatívec. Prostredie Mika vyformovalo tak, aby nikomu neveril,“ približuje CinemaArt SK snímku.

