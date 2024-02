Presvedčil ju, že k sebe patria. Repeťáčku Oľgu Szabovú a Juraja nerozdelili romániky ani rodina

„Bol veľmi múdry, inteligentný, získal si ma aj trpezlivosťou,“ opísala Oľga Szabová pre týždenník Plus 7 dní začiatky svojej lásky k manželovi. Za o šesť rokov staršieho dirigenta Juraja Velčovského sa vydala, keď mala iba osemnásť rokov. A hoci ich manželstvo vyzeralo občas ako „Itália“ a dvakrát svojho muža chcela opustiť pre iného, napokon spolu prežili 56 rokov.

Legendárna slovenská speváčka a interpretka hitov Mendocino, Oblaky, oblaky či Bolo to dávno oslavuje 1. februára 82 rokov. Obľúbená „Repeťáčka“ na hudobnej scéne dosiahla úspechy a hoci ju v rodinnom živote postretli aj viaceré tragédie, nič neľutovala.

Rodičia ho odmietali

Rodáčka z Bratislavy sa spevu upísala na celý život, hoci pôvodne snívala o tom, že bude baletkou a uvažovala aj o štúdiu na obchodnej škole. Už ako pätnásťročná dostala ponuku spievať v Brne v Orchestri Mirka Foreta, v ktorom hral vtedy aj jej budúci manžel Juraj Velčovský. O šesť rokov starší dirigent jej ihneď začal dvoriť.

Oľga mu však kladne odpovedala až o dva roky neskôr. „Bola som v Brne sama, on sa mi venoval, nacvičoval so mnou všetky piesne, začal pre mňa komponovať. Pozval ma do kina, do divadla, na prechádzku a potom prišla aj prvá pusa,“ zaspomínala si.

Doma z tohto vzťahu radosť nemali, nepáčilo sa to najmä Oľginej mame. „Mamka nechcela, aby som šla spievať, a už vôbec nie, aby som mala frajera muzikanta. Párkrát som začula, ako sa s otcom hádali, vyčítala mu, že ma pustil do Brna,“ vravela speváčka. Napokon sa ale jej mama s budúcim zaťom zmierila a Oľga sa ako 18-ročná za dirigenta vydala. Keď však mala 22, rodinu postihla tragédia. Jej rodičia mali autonehodu, pri ktorej otec zomrel a mama zostala na vozíčku.

Dvakrát chcela odísť

