Cez deň predávala v obchode, v noci robila na bare. Vyčerpanej tehotnej mamičke zmenil život jej dobrý šéf

Musela mať dve práce, aby dokázala uživiť svoju rodinu a zabezpečiť všetky potreby pre svoje budúce dieťatko. Tehotnej mamičke však jedno krásne gesto zmenilo celý život. Mala totiž šťastie, že jej šéf je jeden z tých, ktorý sa skutočne zaujíma o svojich zamestnancov a v prípade núdze je ochotný pomôcť. Budúca mamička sa navyše zaslúžila o rozvoj firmy, za čo sa jej chcel nadriadený patrične poďakovať.

Po nociach čašníčka

Tami Forbes, mamička z Ameriky s 8-ročnými dvojčatami, chcela svojim deťom dopriať čo najviac, no z jej platu predavačky sa jej nedarilo uhradiť ani bežné účty. Začala preto po nociach pracovať ako čašníčka v bare - a to napriek tomu, že bola už v pokročilom štádiu tehotenstva. Jej šéf Marcus Lemon si však všimol, že je pre Tami bojom zohnať všetky potrebné financie, preto zakročil.

„Bolo veľmi ťažké pokúšať sa o vybudovanie života v tomto meste len na základe jedného príjmu. Často som si musela vybrať, ktorý účet vôbec uhradím,“ povedala Tami pre CNBC. Keďže Tami čakala ďalšie dieťa, bola pripravená aj na scenár, že si vezme neplatenú materskú dovolenku a to napriek neblahej finančnej situácii rodiny. To však ešte netušila, čo má pre ňu prichystané Marcus.

Pomoc, o ktorej ani nesnívala

V prvom rade jej daroval až šesťmesačný plat. Keď to Tami oznámil, po lícach jej začali tiecť slzy dojatia. Avšak to nebolo všetko, čím jej chcel štedrý šéf pomôcť. Rozhodol sa, že jej do rúk vloží riadenie obchodu a zvýši jej plat o 700 dolárov týždenne (čo je približne 649 eur). Mohla sa teda rozlúčiť s prácou čašníčky, ktorá ju vyčerpávala po nociach.

Tami od radosti so slzami v očiach ďakovala svojmu záchrancovi, vďaka ktorému nielenže finančne zabezpečí svoju rodinu, bude si môcť aj niečo našetriť. „Znamená to pre mňa všetko - vedieť, že budem mať plat, keď sa vrátim a dokonca plat, s ktorým môžem žiť a niečo usporiť. Nikdy som nič také nemala,“ hovorí mamička so slzami v očiach.