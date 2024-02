Vzťahy sú náročné. Hviezda Sexu v meste prezradila tajomstvo svojho šťastného 26-ročného manželstva

„Je to najkrajší muž, akého som v živote videla, a inšpiruje ma. Som doňho blázon,“ vyjadrila sa kedysi Sarah Jessica Parker na adresu svojho manžela v rozhovore pre Los Angeles Times. Herečka, ktorá sa do sŕdc divákov zapísala ako novinárka Carrie Bradshawová v kultovom seriáli Sex v meste, je s hercom Matthewom Broderickom už 32 rokov, z toho 26 rokov v manželskom zväzku. Aké je tajomstvo ich dlhoročného spolužitia?

Zábavný a pekný

Dvojica sa zoznámila, keď Sarah stála ešte po boku iného herca - Roberta Downeyho Juniora, ktorý bojoval so závislosťami. Po ôsmich rokoch nakoniec svoj vzťah ukončili a Sarah v tom čase spoznala v divadle na Brodwayi Brodericka. „Je to najzábavnejší chlapík, akého som v živote stretla. Je taký bystrý, taký pekný,“ zaspomínala si na prvé stretnutia so svojím manželom.

Rovnako to cítil aj Matthew, podľa ktorého to bola láska na prvý pohľad. „Keď som ju prvýkrát stretol. Videl som ju kráčať po ulici, pomyslel som si - to je ono,“ spomínal na to, ako vedel, že Sarah je tá pravá.

Nediskutujú

Dnes je tomu už 32 rokov, odkedy sa dali dokopy. Vychovávajú tri deti, syna Jamesa Wilkieho a dvojičky od náhradnej matky Marion Lorettu Elwell a Tabithu Hodge.

Herečka kedysi o svojom vzťahu s manželom prezradila, že obaja majú prácu, ktorá im umožňuje dať si od seba pauzu a zase sa k sebe vrátiť. Zároveň pred časom tiež priznala, že majú dobré a slušné dni, ale aj tie zlé. „To je manželstvo. To je vzťah. To je priateľstvo.“ vraví hviezda Sexu v meste. Podľa nej tajomstvo ich zväzku tkvie v tom, že o ňom nediskutujú.

„Vzťahy sú náročné,“ dodáva s tým, že vždy však cítila, že do zväzku chce investovať viac. „Milujem ho a myslím si, že je úžasný. No viem a som si istá, že niekedy ho otravujem rovnako ako aj on mňa. Som ale veľmi pyšná na osobu, akou je. Myslím, že čím dlhšie vo vzťahu vydržíte, tým viac ste doň investovali,“ prezrádza svoj recept na dlhoročný a fungujúci zväzok.