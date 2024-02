Pani Johanka pracuje na verejných toaletách 20 rokov: Najviac špekulujú mamičky a boháči

Odkedy je pani Johanka na dôchodku, pracuje na košických verejných toaletách. Spolu s kolegyňou Máriou, ktorej hovoria Mery, tam osem hodín denne dohliadajú na to, aby všetko išlo tak, ako má. Poradiť si vedia s nešikovnými podvodníkmi, turistami ale aj s prešpekulovanými mamičkami a svoju prácu si len pochvaľujú.

Stále majú čo robiť

Dámy majú nabitý program aj vtedy, keď sa košická Dolná brána práve nehemží potenciálnymi zákazníkmi. „Čítame si časopisy, rozprávame sa. Ideme upratovať, ideme sa najesť. Medzitým kontrolujeme mydelničky, či sú doliate, toaletný papier a obrúsky na ruky,“ opísala Mery pre SME.

Keď sa však pred toaletami začnú tvoriť rady, stoja pri dverách, zbierajú peniaze a poctivo striehnu na každého návštevníka. Vždy sú na zmene dve, jedna pri ženskej časti a druhá pri mužskej. Najviac práce zvyknú mať v lete, hlavne keď sa v meste konajú rôzne kultúrne akcie. Pani Johanka má najlepšie spomienky na deň Vietnamu.

Fifty sent viem, to mi stačí

„To nemalo chybu. Viete, koľko bolo ľudí? Vyše tristo mužov a ja som mala okolo 180 žien v ten deň. Chlapi popíjali, tak aj viac chodili. Šéfka sa ani nezmohla na slovo, aká bola dobrá tržba v ten deň,“ teší sa Johanka. So zahraničnými hosťami nemajú ani napriek minimálnej slovnej zásobe v angličtine žiaden problém. Raz, keď im na dvere zaklopal neznámy Angličan, toaletárky od neho pýtali poplatok za použitie WC.

„Fifty sent, to viem, to mi stačí,“ smiala sa Mery. On im však stále opakoval slovíčko, ktorému nerozumeli a odišiel na záchod. „Išla som sa spýtať brigádnikov, čo robia v archeológii, čo to znamená že tumorov. Oni mi povedali, že zajtra. No reku, už som zarobila, už sa nevráti,“ pokračuje Mery v príbehu. O to väčšie bolo jej prekvapenie na druhý deň. Pán na druhý deň prišiel späť aj s 50 centovkou a svoj dlh splatil.

Duchovia a boháči

