Nacistov prekabátila vďaka gumičkám do vlasov. Rafinovaná špiónka prežila zo všetkých agentiek ako jediná

Svoj odvážny príbeh vyrozprávala, až keď mala 85 rokov. Mysleli si, že je obyčajná študentka, no špiónka Genevie prekabátila nacistov vďaka gumičkám do vlasov.

Bombardér amerického letectva letel nízko nad francúzsky územím, ktoré okupovali nacisti. Vnútri lietadla sa na zoskok chystala Phyllis Latour Doyle, krycím menom Genevie, ktorá sa na tento okamih pripravovala celé mesiace. Keď zdvihla poklop na podlahe trupu lietadla, zacítila studený vzduch, zavesila nohy cez otvor a vyskočila. Na zem dopadla pripevnená k padákovým kombinézam, ktoré prezývali „striptízové obleky“, pretože ich po páde na zem zo seba musela ihneď strhnúť.

Pomsta nacistom

Doyle sa podľa SOFREP narodila v Južnej Afrike v roku 1921 francúzskemu otcovi a anglickej mame. Jej otec zomrel, keď mala iba tri mesiace, mama zahynula o pár rokov neskôr pri autonehode. Ako 18-ročná odišla do Európy, kde si chcela dokončiť vzdelanie, no všetko narušila druhá svetová vojna. Doyle ako 20-ročná prijala miesto v ženskom pomocnom letectve vo Francúzsku ako prostriedok na pomstu za to, že nacisti zavraždili jej krstných rodičov.

Keď si v letectve všimli jej šikovnosť, ponúkli jej prácu špiónky, ktorú bez váhania prijala. Podľa NZ Herald bola súčasťou intenzívneho tréningu, ktorý zahŕňal náročné fyzické testy, skákanie s padákom, bitky po zablatených poliach, ale aj lekcie vlámania, aby sa naučila, ako sa dostať z vysokého okna a ako liezť po strechách.

Počas niekoľkomesačného výcviku sa naučila, ako z tmelu vyrobiť kópie kľúčov a ako kódovať pomocou morzeovky. Doyle prešla aj lekciami, ako opraviť bezdrôtové súpravy na prenosy správ. V máji 1944 nastal jej deň D – jej úlohou malo byť zistenie polôh nepriateľských línií v okupovanej Normandii, kde mala nastať invázia spojencov.

Záhadné hodvábne gumičky

