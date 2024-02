Keď sa ráno prebudia, po hádke niet ani stopy. Manželka Jána Mečiara je po rokoch vďačná za jednu vec

Proste sa nám stretli pohľady a stalo sa to, zaspomína si na osudové stretnutie so svojím manželom Janka.

Vyštudoval dopravnú školu, ale láska k hudbe a mikrofonický hlas napokon rozhodli, že jeho životná cesta povedie úplne iným smerom. Ján Mečiar nakoniec zakotvil v Televízii JOJ, kde na moderátorskej stoličke hlavnej spravodajskej relácie sedí dodnes. V láske však mal šťastie až na druhý raz a musel si počkať, kým ho osud privial k o päť rokov staršej Janke. Prešlo 18 rokov a obaja si nažívajú v spokojnom manželstve. V rozhovore pre týždenník Život Janka prezradila detaily z manželského spolužitia so známym moderátorom.

O päť rokov staršia

V práci sa síce Jankovi darilo, no v súkromnom živote si musel na šťastie počkať. Jeho prvé manželstvo začalo čoraz viac škrípať a on sa napokon rozhodol z nefungujúceho vzťahu odísť. Otvorene priznáva, že rozvod bol životnou prehrou. Človek predsa nevstupuje do manželstva s tým, že sa mu po čase rozpadne.

Osudovú lásku však napokon stretol, ako inak, vďaka moderovaniu. O päť rokov staršia Janka často organizovala akcie, ktoré on moderoval. Tam sa aj stretávali a skamarátili. Napokon preskočila aj povestná iskra. „Proste sa nám stretli pohľady a stalo sa to. Zaľúbili sme sa,“ spomína na osudný moment Janka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3173834075963273&set=ecnf.100000101344379

Za čo mu je vďačná?

Známy moderátor je vraj doma úplne iný ako na televíznej obrazovke. „Nerozpráva, niekedy pár viet, ale väčšinou ja sa pýtam a dostávam jednoduché jednoslabičné odpovede: áno, nie, neviem... Podľa toho, ako je unavený. Takže desať otázok a mám vetu rozvitú,“ hovorí manželka Jána Mečiara so smiechom.

