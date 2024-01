Koniec mrazov je na dohľad. Cesta k víkendu s dvojcifernými teplotami vedie cez sneh a dážď

Najskôr si ešte trochu pomrzneme, nasneží na nás a naprší, no už o pár dní sa situácia zlepší. Pokiaľ si chcete užiť pekný víkend a plánujete program v prírode, máme pre vás dobrú novinu. Február nás privíta teplotami nad + 10 °C.

Sneh, dážď, zmena

Ako informuje iMeteo, čaká nás niekoľko dní, počas ktorých sa počasie poriadne zmení. „Dnes sa síce výdatných zrážok báť ešte nemusíme, ale slnka bude menej. Teploty vystúpia do +6 °C a vietor bude slabý,“ vysvetľuje to, ako by malo byť v stredu. Na západe bude v poobedňajších hodinách bude oblačnosti menej a má vykuknúť aj slnko. V noci budú teploty klesať, samozrejme, pod nulu.

Počasie počas najbližších dní. Foto: iMeteo

V priebehu štvrtka bude od západu oblačno až zamračené a na viacerých miestach treba očakávať dážď alebo prehánky. „V Žilinskom kraji, na severe a na východe od stredných polôh, približne od 600 m n. m., sa pripravte aj na sneženie. Teploty však vystúpia oproti strede vyššie a na juhozápade môžu teploty dosiahnuť aj hranicu +10 °C," uvádza portál s dodatkom, že v týchto lokalitách bude pršať.

Teplejší víkend

Piatok prinesie teploty okolo deviatich stupňov Celzia a opäť aj zrážky, najmä v noci, pričom na severe by ste mali očakávať sneženie alebo snehové prehánky. Potom príde postupná zmena k lepšiemu. „Čo sa týka víkendu, vyzerá to na teplotne nadpriemerný víkend, kedy teploty na našom území vystúpia naozaj vysoko,“ píše iMeteo.

Sobota ponúkne najvyššiu teplotu + 10 °C a nedeľa + 12 °C, to však nie je všetko - v pondelok a utorok teplomer dokonca ukáže + 15 °C, resp. + 17 °C. Nočné teploty by takisto nemali byť až také nízke a mimo najvyššie položených území sa očakávajú plusové.