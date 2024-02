Sú poctivé ako od babičky, hovorí Miriam Kalisová. Jej kysnuté lievance vás prenesú v čase

„Od maminky mám nejaký ten talent a intuíciu, čo a ako by malo byť, aby to dobre vypálilo. Ešte sa mi nestalo, že by som nejaké jedlo vyhodila,“ hovorila o svojich skúsenostiach z kuchyne Miriam Kalisová pre Active Beauty. Do obchodu sa za každú cenu neponáhľa, nebojí sa totiž variť z toho, čo má práve doma. Prehľadá chladničku, špajzu a jednoducho už niečo pripraví.

Taká „variaca“ rodina

Už ako malá sa zabávala tým, že v starom hrnci na dvore chystala polievky z babkinej mrkvy a vňatky, ktorú mala odloženú pre zajace. S rodičmi a bratom zvykli chodievať na výlety karavanom, zakotvili pri jazere a rybárčili. „S mamkou sme išli na prechádzku, zbierali bylinky, potom sme urobili čaj, jedávali paštétu s rajčinami a papričkou alebo sme si upiekli ryby, ktoré ocino chytil,“ spomína moderátorka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/varechask/photos/t.100044381801258/10159427568039848/?type=3

Odkedy má vlastnú kuchyňu, varí pravidelne. V nej si mohla konečne začať robiť to, čo sama uznala za vhodné. Kým ešte bývala doma, mama ju pustila len k šúpaniu zeleniny alebo ku krájaniu. Láska k vareniu však nie je u nej doma ničím novým. „My sme taká variaca rodina, také bosorky stále za hrncami. A je úplne jedno, či varíme alebo pečieme,“ priznávala.

Na sociálnych sieťach má Miriam svoje publikum, ktoré teší vyskúšanými receptami. Jedným z obľúbených pochúťok sú aj tradičné kysnuté lievance. „Také, aké poznáte od babičky. Žiadna napodobenina s práškom do pečiva,“ hovorí vo svojom video recepte. Dajú sa z nich pripraviť skvelé slané aj sladké raňajky, pretože v nich nie je priveľa cukru.

Kysnuté lievance podľa Miriam Kalisovej

Recept nájdete na ďalšej strane: