Obetovala kamarátstva aj voľný čas, no nič by nemenila. Iba 16-ročná Renáta v Austrálii ohúrila celý svet

Juniorskej víťazke Australian Open Renáte Jamrichovej mnohí predpovedajú v tenise veľkú budúcnosť, hoci je stále len na začiatku svojej kariéry. Dievča, ktoré už od detstva inšpiruje švajčiarska tenisová hviezda Roger Federer, pritom začínalo ako atlétka a plavkyňa, no nestačilo to. Preto sa dnes iba 16-ročná Renáta rozhodla chodievať na tenis, do ktorého sa zamilovala - a dosiahla v ňom aj nevídaný úspech.

Umelkyňa na kurte

Podľa Jána Matúša, trénera mladej Slovenky, ktorý sa jej ujal v ôsmich rokoch, na prvých spoločných tréningoch si veľa hádzali loptu a málo sa rozprávali. „No páčilo sa mi to. To malé dievča ma ihneď oslovilo,“ píše portál Sport24. Renáta mala šikovnú ruku a počas celého tréningu sa ani raz neusmiala. „Skôr búchala raketou o zem. Páčilo sa mi však, že je na seba prísna a má správne nastavenie pre tenis,“ cituje trénera Sportnet.

Na kurte mu vraj pripomína umelca, no súperky nešetrí - skôr naopak. „Je ostrá ako píla. Hrá agresívne, nemá súcit. Nikdy nebude pasívnou tenistkou. Má rada rýchle riešenie. Stále viac a viac dokáže urobiť pre úspech,“ uvádza tréner o svojej zverenkyni.

Pred zápasom medituje

Podobne ako jej veľký vzor Roger Federer, ktorý mal ako mladý junior výbušnú povahu, aj Renáte sa občas stane, že v sebe neudrží hnev a hodí raketu o zem. Myslí si totiž, že hnev je potrebné zo seba dostať von. Prvú raketu podľa vlastných slov rozbila už ako 8-ročná a odvtedy sa jej to prihodilo viackrát. „Čoraz viac sa však rozčuľujem len vnútorne,“ priznala ešte vlani.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.