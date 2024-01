Boh si možno povedal, že mi dá pokoj. Seriálová Brenda v poslednom štádiu rakoviny hovorí o zázraku

„S bolesťou sa dá vyrovnať, s absenciou prsníka tiež. Ale s tým, že neviete, či bude liečba úspešná a či tu nenechávate svojich najbližších, s tým sa vyrovnať nedá,“ hovorila ešte v roku 2016 herečka Shannen Doherty. Roky totiž bojuje s rakovinou prsníka, ktorá sa jej rozšírila do mozgu a kostí. Bývalá hviezda Beverly Hills 90210 otvorene hovorí o tom, ako vyzerá život v poslednom štádiu rakoviny. Plánovala si poslednú rozlúčku, zoznam ľudí, ktorých na pohrebe nechce, no teraz všetkých prekvapila. Vo svojom podcaste Let’s Be Clear priznala, že vyskúšala novú liečbu a hovorí o zázraku.

Je to zázrak

„Nepoviem, čo to je, som na novej infúzii proti rakovine. Po štyroch liečbach sme naozaj nevideli rozdiel a všetci chceli, aby som zmenila liečbu, a ja som si povedala – budeme v tom pokračovať a uvidíme,“ povedala v rozhovore s onkológom Aminom Mirhadim, s ktorým nahrávali podcast.

„A áno, po šiestej alebo siedmej liečbe sme naozaj videli, že sa prelomila hematoencefalická bariéra,“ uviedla seriálová Brenda, podľa ktorej bola reakcia jej tela na novú liečbu zázrakom.

„Pre mňa je to teraz náhodou zázrak. To, že som si hodila kockou a povedala som si: pokračujme. To, že to skutočne prelomilo tú hematoencefalickú bariéru, je vlastne zázrak toho lieku, zázrak toho, že možno Boh zasiahol a povedal: ‚Dám jej pokoj.‘,“ zasmiala sa herečka a dodala, že niekedy hľadáme zázraky na nesprávnych miestach, a pritom ich máme priamo pred očami.

Smrti sa nebojí

Shannen Doherty neuviedla, aký druh liečby dostáva, no povedala, že ide o pozitívny krok. Vie však, že ani zďaleka nemá vyhraté. Priznala, že okrem liečby je dôležité aj to, že zostáva pozitívne naladená, čo má výrazný vplyv na duševné a fyzické zdravie.

Článok pokračuje na ďalšej strane: