Šupky nevyhoďte, ešte sa zídu! Cibuľová nátierka od Pyca sa hodí na jednohudky ale aj k prekvapivej veci

Už pred rokmi vymenil televízne štúdiá za kuchyňu a dnes je z neho jeden z najúspešnejších food blogerov na Slovensku. Martin Pyco Rausch svojimi receptami rád inšpiruje, ale dáva si pozor, aby si ho ľudia nemýlili s dietológom. Zdravotnícke rady si podľa neho treba pýtať od iných.

Chýbali by mu cestoviny

Na prípravu obľúbených tradičných jedál ostáva bývalému moderátorovi čoraz menej času, ale má to aj svoje výhody. „Opakovane testujem nové recepty alebo postupy, ktoré ešte len plánujem publikovať. Takže stále sa deje niečo nové. Aj vďaka tomu mám na stole a na tanieri pestro,“ vysvetlil pre magazín Evita. Najradšej má zdravé suroviny, jeho strava je extrémne pestrá a o jednotvárnosti v tejto súvislosti ani nemôže byť reč.

Pyco nepohrdne dobrým vínom, občas si zgustne na domácej zmrzline alebo sa vie prejesť melónom. Sladené nápoje by ste u neho doma však nenašli. A ktorých surovín by sa skúsený kuchár len nerád vzdával? „Olivového oleja, soli, zemiakov a tak podobne. Z jedál by mi zrejme chýbali cestoviny. Presnejšie špagety,“ priznal.

Podľa jedného z jeho receptov sa k čerstvým ešte horúcim cestovinám dokonale hodí cibuľová nátierka. Že je to nevšedná kombinácia? Možno áno, no úspešný kuchár na ňu nedá dopustiť. „Výdatná chuť a aróma opečenej cibule v spojení s lahodným syrom sa postarajú o sýte jednohubky, občerstvenie alebo ľahkú večeru. Krémová chuť výborne vynikne na pečiva, tortille alebo poslúži ako dip k tyčinkám či čipsom,“ vysvetľuje Pyco.

Cibuľová nátierka podľa Martina Pyca Rauscha

