Asi by ma kleplo, keby do 10 minút neprišla sanitka. Hana Lasicová má pre všetkých dôležitý odkaz

„Vyzerám úplne v poriadku na týchto fotkách a aj sa tak cítim. Napriek tomu má pár dní na to odviezla sanitka urgentne do nemocnice. Tlak som mala 200 na 120,“ priznala na sociálnych sieťach scenáristka a spisovateľka Hana Lasicová, ktorá sa podelila o silný zážitok. Pre všetkých ľudí má dôležitý odkaz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159987238593074&set=ecnf.712558073

Majú to v rodine

Nič necítila, nič ju nebolelo, nebola unavená, nemala rozmazané videnie či červenú tvári. Nijak zvlášť sa nezadýchavala a ani jej nebúšilo srdce. „Nemám nadváhu, mám 42 rokov, nesolím, nefajčím, nepijem alkohol, EKG mám ukážkové, cholesterol príkladný. Myslela som si aj, že sa nestresujem. Ale asi áno,“ uviedla Hana Lasicová, ktorá má problémy s vysokým tlakom v rodinnej anamnéze.

Práve Milana Lasicu dlho trápil vysoký tlak, náhle bolesti v hrudníku a vo veku 81 rokov nakoniec aj zomrel na zlyhanie srdca. Problémy s tlakom má aj Magda Vášáryová. „Tento gén som ti odovzdala. Ja som už 25 rokmi pod liekmi na tlak, ale dá sa to vydržať,“ napísala dcére na sociálnych sieťach.

Sanitka prišla do 10 minút

Hana Lasicová priznala, že sama by nezistila, že má problém s vysokým tlakom, keby nenavštívila lekára. „Nikdy by som nezistila, že som na tom takto a už by ma asi rovno kleplo, keby som nebola na preventívnej prehliadke. Keby mi doktorka pri raňajšom minimálne zvýšenom spodnom tlaku nekládla na svedomie, že si ho mám pravidelne sledovať,“ vysvetlila.

Problémy s vysokým tlakom zašli až tak ďaleko, že si Hana musela zavolať sanitku a keby neprišla do 10 minút, mohlo to podľa nej dopadnúť veľmi zle.

Článok pokračuje na ďalšej strane: