Otca našli mŕtveho na ulici, mama sa ho vzdala. Milan Lasica vedel aj o bolesti hovoriť s nadhľadom

Potom, ako dospieval pieseň „Ja som optimista“, dostal od publika masívny potlesk, poklonil sa mu a skolaboval. Milana Lasicu pred takmer tromi rokmi zradilo srdce tam, kde to najviac miloval – na pódiu v štúdiu L+S. Nenahraditeľný umelec svoj život zasvätil nielen herectvu, ale aj svojej rodine, v ktorej našiel svoje šťastie. On sám hovoril, že svoje detstvo stratil, žil na vlastnú päsť a pretĺkal sa medzi kamarátmi, školou a ulicou. Mama Edita sa ho na istý čas vzdala a otec radšej pozeral na dno pohárika. Aj o takýchto drsných spomienkach vedel Milan Lasica hovoriť až s láskyplným nadhľadom.

Otec mal problém mužského charakteru

Rodičia Milana Lasicu sa vzali tri roky pred jeho narodením. Z rodného Zvolena sa presťahovali do Košíc, kde bol jeho otec zamestnaný v Tatra banke, no keď prišla jeseň 1938 a Košice pripadli Maďarsku, manželia museli odísť. „Ako spomína moja matka, na tej ulici, kde bývali, sa zrazu všetci sympatickí košickí susedia zmenili na nepriateľov. Otec s mamou nemali inú možnosť, než sa pratať do Zvolena, kde som sa 3. februára 1940 narodil,“ spomínal Milan Lasica v knihe Lenže ja som iba komik.

Mal len niekoľko mesiacov, keď jeho mama Edita zariadila, aby sa zo Zvolena presťahovali do Bratislavy. Myslela, že keď sa odsťahujú do veľkého mesta, jej manžel sa zmení. „Zatúžila po veľkomeste a zdalo sa jej, že by bolo dobre, keby môj otec odišiel zo Zvolena. Otec mal taký problém mužského charakteru, občas sa opil. Nepil každý deň, len tak, povedal by som, kvartálne, ale to už potom stálo za to,“ spomínal Lasica.

Mama sa ho vzdala

Edita v tajnosti cez svojho strýka vybavila, aby jej manželia preložili do Bratislavy a ten si myslel, že ho z ničoho nič povýšili. „Predstav si, Editka, aká úžasná vec sa stala. Preložili ma do Bratislavy, to je, čo? Takto som postúpil,“ spomínal na otcove slová Milan Lasica.

Otec sa ale ani v Bratislave nezmenil a po 13-ročnom manželstve sa s ním Edita rozviedla. Dôvodom bol spomínaný alkoholizmus. „Ako by som vám to povedala... Milan to vysvetlil v knihe rozhovorov Lenže ja som iba komik... Jeho otec si rád vypil. Nie často, ale bolo to nepríjemné,“ potvrdila pre Život Edita Weselá, ktorá sa ešte v rok rozvodu znovu vydala. Na mamu mal Milan chvíľu ťažké srdce, pretože sa ho po rozvode vzdala.

Bál sa, že sa rodičia nevrátia

