Po narodení jeho dcérky sa smrť rozhodla, že počká. Petrovi Mukovi sa stalo osudným, že nenašiel sám seba

„Áno, viem, že tam je a jeho energia putuje a posúva sa ďalej, ale mne chýba. Chýba ako človek, môj manžel, moja láska a otec našej Noemi,“ povedala pri spomienke na Petra Muka jeho manželka Eva. V máji to bude už štrnásť rokov, odkedy navždy odišiel tento charizmatický umelec. Pred jeho nekonečnými bojmi s démonmi, ktorými boli maniodepresia a alkohol, ho Eva chcela zachrániť, pričom na krátku chvíľu sa jej to aj podarilo, keď sa im narodila dcérka Naomi. Práve počas obdobia pred smrťou sa javilo, že Petr Muk je psychicky v poriadku a teší sa zo štvorročnej dcérky. Na speváka, ktorý by 4. februára oslávil 59. narodeniny, napokon ostali najmä pekné spomienky.

Foto: TASR - Pavol Funtál

Skvelé detstvo

Rodák z Českého Krumlova sa narodil 4. februára 1965. Jeho hudobná púť sa naozaj začala v roku 1980, keď ako žiak deviatej triedy základnej školy dostal za polročné vysvedčenie basovú gitaru. Postupne tak začal hrať s rôznymi kapelami, hoci pôvodne vôbec nechcel spievať - túžil iba hrať na basgitaru.

O svojom detstve v okolí Krumlova a priehrady Lipno hovoril, že bolo ideálne. „Za barakom sme mali lesy, v ktorých starší kamaráti vybudovali bunkre, bol tam lom, potok, v ňom sme si robili malé turbínky, vyrezávali si píšťalky z dreva. Bolo to super,“ zaspomínal si ešte v roku 2008 v rozhovore pre denník Sme.

Keď sa Petrovi rodičia museli pre prácu presťahovať do Českých Budějovíc, začal tam študovať na stavebnej priemyslovke. Vtedy mu po jednom povinnom školskom koncerte učarovala basgitara. „To bol tlak, hukot, niečo krásne. Basa sa stala mojím snom. Sestre som vzal gitaru, dal som dole dve struny a začal som chodiť na skúšky Honzu Vozáryho, budúceho bubeníka Oceánu. Od jeho basáka som odpozerával basové figúry a doma som ich potom trénoval,“ vravel.

Zjav z inej planéty

Počas štúdia začal chodiť aj na kontrabas a učiteľ ho prehováral, aby išiel na konzervatórium. Rodičia to však Petrovi zatrhli, vraj najskôr musel doštudovať techniku, aby sa mal čím živiť. Túžba po muzike a hraní bola však silnejšia a skúšobňa sa tak onedlho stala dôležitejšou ako čokoľvek iné.

Článok pokračuje na ďalšej strane: