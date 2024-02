Hovoril o golfe a ju to vôbec nebavilo. Nela Pocisková nakoniec spoznala, čo ukrýva srdce Filipa Tůmu

„On je jednoducho typ človeka, ktorý kam príde, všetci si ho obľúbia. Je to jeden príjemný, šarmantný, usmiaty a bezstarostný mladý muž.“ Takto láskyplne opisuje svojho dlhoročného partnera a otca svojich dvoch detí herečka Nela Pocisková. Obaja sú dôkazom toho, že harmonický vzťah môže fungovať aj v šoubiznise. S Filipom Tůmom , ktorý 1. februára oslavuje 46. narodeniny, sa spoznali na pľaci, no nezamilovali sa do seba ihneď.

Láska bez papiera

Láska prišla o čosi neskôr. A hoci dvojica svoj vzťah dlho strážila pred verejnosťou, časom sa už nechceli skrývať a vzájomné city priznali. V súčasnosti sú spolu už viac ako desať rokov a niektorí ich vzťah nazývajú láskou bez papiera. Jediné, čo im už chýba, je totiž svadba.

K Bratislavčanke Nele boli sudičky mimoriadne štedré a do vienka jej venovali množstvo talentu. Zlato v hrdle, zmysel pre rytmus aj herecké nadanie. A napriek tomu, že je tiež herečkou, vo svojom životopise si na prvom mieste uvádza spev. Niet divu, keďže spieva už od svojich ôsmich rokov.

No ako dieťa sa venovala aj iným činnostiam a mimoriadne ju bavilo karate, ktoré trénovala osem rokov. „Keď som bola mladšia, rodičia mi dali na výber, že buď balet, alebo karate. A keďže mám o dva roky staršieho brata a on chcel ísť na karate, tak som išla s ním. Ostala som tam osem rokov a mám druhý hnedý pás,“ prezradila v rozhovore pre denník Korzár.

Spev však zvíťazil, keďže po skončení základnej školy sa vybrala na bratislavské konzervatórium, ktoré úspešne vyštudovala. Významným míľnikom v jej kariére potom bola úloha Katky v muzikáli Neberte nám princeznú, ktorú dostala ako štrnásťročná. Tam ju na konkurze objavil choreograf a režisér Ján Ďurovčík. Nik z nich vtedy netušil, že ich neskôr bude spájať aj niečo iné ako len práca.

Partner aj mentor

Keď si mladučkú tínedžerku zobral známy choreograf a tanečník pod svoje ochranné krídla, ich kolegiálny vzťah sa postupne zmenil na niečo iné. A vzájomné city sa začali prehlbovať.

