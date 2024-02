Kvôli gamblerovi ju vyhodili na ulicu. Detská hviezda zo seriálu Leto s Katkou v skúške našla zmysel života

Spolužiaci si o nej mysleli, že je bohatým protekčným dievčaťom, ktoré nemusí chodiť do školy. Katarína Zatovičová, ktorú diváci poznajú najmä z populárneho seriálu Leto s Katkou, dnes otvorene hovorí, že ako veľmi mladá herečka prišla o detstvo a popularita jej spôsobilá boľavé spomienky. S herectvom nakoniec po jednom osudnom momente sekla, no bezprostrednosť, spontánnosť a akási úprimnosť dieťaťa v jej očiach žiari dodnes. Málokto by povedal, že Katka si prešla veľmi náročným obdobím, kedy pre manžela gamblera skončila na ulici a prehovorila aj o momentoch, kedy koketovala so smrťou.

Detská závisť

Ako štvorročná bola na prvom kastingu, no režisérovi sa zdala príliš malá a krehká, aby sa stala detskou herečkou. Jej fotografie sa však dostali do databázy a dievčatko s veľkými hnedými očami si získalo mnohých. Katka Zatovičová nevedela ešte ani čítať a už ju obsadzovali do dabingu, seriálov a televízie a kým iné deti si užívali prázdniny, hrali sa a cestovali, ona stála pred kamerou či mikrofónom a pracovala.

Keď špeciálne pre ňu napísali seriál Leto s Katkou, nebol nikto, kto by ju nepoznal. V škole to však vôbec nemala jednoduché. Kto by chcel sedieť v lavici s dievčaťom, ktoré je tri týždne preč a potom v škole len týždeň? Všetci si mysleli, že je protekčným dieťaťom, ktorému učitelia presne povedia, čo sa má naučiť a šepkali si o nej, že bola horenos. A hoci v práci zažila to, o čom iné deti mohli len snívať, skutočné detstvo jej utekalo pomedzi prsty. Ani reči o tom, že mala ako herečka všetko, neboli pravdivé. Za taký honorár zo seriálu Leto s Katkou napríklad nemala takmer nič, rodičia kúpili práčku.

„Bola tam taká prirodzená detská závisť, lebo vtedy sa ešte nevedelo, čo to obnáša,“ priznala po rokoch v relácii Opri sa o mňa. Najhoršie bolo, že sa nemala komu vyžalovať, pretože väčšinou nakrúcala v Zlíne, kde bola bez rodičov a kde sa nemala o koho oprieť.

Podržal ju Dočolomanský aj Haverl

„Mala som tam tetušku, ktorá sa o mňa starala. Pekne sa ku mne správali aj herci, najviac asi Michal Dočolomanský a špeciálne Leopold Haverl,“ prezradila pre PLUS 7 Dní niekdajšia detská hviezda, ktorá s takouto nálepkou nemala takmer žiadne súkromie. Popularita prišla skôr, ako na ňu bola pripravená a predčasné dospievanie musela neskôr riešiť na terapii.

Napriek veľkej záťaži, ktorú zažívala ako dieťa, herectvo bolo to jediné, čo chcela robiť. Ako tínedžerku ju prijali do Divadla LUDUS, kde bola spolu s Adym Hajdu, Romanom Luknárom či Oľgou Belešovou. „Keď sme sa neskôr vybrali na prijímačky na VŠMU, všetkých prijali okrem mňa,“ prezradila Katka, ktorú v Bratislave za herečku nechceli.

