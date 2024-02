Z Atreja je drsniak, z Bastiena bradatý guru. Takto vyzerajú hrdinovia Nekonečného príbehu po 40 rokoch

Táto unikátna rozprávka sa zapísala do pamäte viacerých generácií, no najviac si ju asi pamätajú tí, ktorí vyrastali v 80. a 90. rokoch. Reč je o Nekonečnom príbehu - filme, ktorý síce bol určený pre deti, no mal v sebe aj viacero smutných momentov.

Nekonečný príbeh nakrútili v roku 1984 a tento rok oslavuje už 40. výročie. Začína sa nevinnou krádežou záhadnej knihy zo starého kníhkupectva, ku ktorej sa dostane šikanovaný školák Bastien.

Kniha mu hovorí o nebezpečenstve, ktoré hrozí ríši Fantázie a jej nezvyčajným obyvateľom. Hrozí im totiž, že sa dostanú do pazúrov Ničoty. Bastien sa postupne stane hrdinom, ktorý celú ríšu zachráni a navždy sa zapíše do Nekonečného príbehu. Produkcia snímky stála približne až 30 miliónov eur, no iba prostredníctvom premietaní v kinách vykázala zisk viac ako 90 miliónov eur. Nekonečný príbeh sa stal rokmi kultovým.

Pozrite sa spolu s nami, ako sa zmenili hlavní predstavitelia filmu: chlapec Bastien, odvážny bojovník Atrej či Detská kráľovná ríše Fantázie.

1. Bastiena stvárnil Barret Oliver

reprofoto: Neverending story (1984)/Youtube/HD Film Tributes

Hlavného hrdinu by ste s jeho terajším vzhľadom len ťažko spoznali. Síce po natočení fantastického príbehu pokračoval v kariére herca, neskôr sa zameral skôr na fotografovanie, učenie, či publikovanie.

Vydal sa inou cestou aj napriek tomu, že už odmalička chodieval na konkurzy, hrával v reklamách, ale aj v iných filmoch. Teraz jeho diela môžete nájsť v mnohých galériách.

2. Atreja stvárnil Noah Hathaway

