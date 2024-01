Chceli vypnúť hlavu, no išlo im o život. Týmto známym ľuďom sa podarilo vyhrať nad závislosťou

Prežil som si svoje, mám do konca života odpité, vyhlásil jeden z hercov.

Sú žijúcimi reklamami, že život sa dá zmeniť aj zo dňa na deň. Mnohé známe osobnosti zo Slovenska a Česka nabrali odvahu a rozhodli sa prehovoriť o svojich bojoch so závislosťou. Niektorí hľadali útechu na dne pohárika, iní zase siahli po tvrdších drogách, ktoré nezničili len ich samotných, ale aj ich rodiny. Spoločné majú však to, že našli v sebe silu, aby začali abstinovať a mali pri sebe ľudí, ktorí na náročnej ceste stáli pri nich.

Miroslav Etzler

Nemohol chýbať na žiadnej oslave a dve deci vína časom vymenil za tri litre. Český herec Miroslav Etzler o sebe hovorí, že pil, lebo mu to robilo dobre a len vďaka alkoholu dokázal vypnúť. Od alkoholu bol závislý od 18 do 34 rokov, až kým sa jedného dňa neocitol v Prahe oblečený len v slipoch a bez koruny.

V takomto stave skončil na psychiatrii, kde bojoval so závislosťou. Hoci sa za svoju minulosť dlho hanbil, pochopil, že je dôležité, aby o sebe hovorili ako o vyliečenom alkoholikovi. Dnes vie, že na svete existujú dôležitejšie veci ako alkohol.

Jožo Kubáni

Pil 365 dní v roku, priemerne liter vodky denne. „U mňa sa to dostalo do takého štádia, že sa buď hodím pod vlak, alebo to vyriešim. Stratil som priateľov a môj život sa ocitol na hrane,“ hovoril otvorene pre Nový Čas Jozef Kubáni, pre ktorého bol alkohol útekom pred problémami.

„Čím viac pijete, tým viac máte problémov a tým viac pijete, aby ste na ne zabudli,“ priznal po rokoch redaktor, ktorého zachránil kolega Vlado Jurek. Práve vďaka nemu odišiel Kubáni na liečenie, kde si po dlhom čase uvedomil, že je alkoholikom a že pre alkohol toho stratil príliš veľa. Dnes vie, že stačí malý pohárik a život sa dokáže obrátiť naruby.

Martin Valihora

